Prima pagină » Actualitate » 1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul

1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Mara Răducanu
01 dec. 2025, 12:54, Actualitate
1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Ziua de 1 Decembrie – sărbătoarea națională a românilor – a venit cu vreme închisă, ploi slabe și un cer temporar noros. La nivelul întregii țări temperaturile maxime s-au încadrat între 4 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Și ziua de marți vine cu ploi pe arii expinse, cer noros și ceață, pe timpul nopții, a precizat pentru Gândul meteorologul de serviciu al ANM. 

Marți, temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, se vor încadra între 6 și 12 grade

„Astăzi (n.r. – luni, 1 decembrie) în centrul și estul țării vor mai fi niște ploi slabe, iar în Carpații Orientali, în speciali pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În rest, cerul va fi temporar noros și temperatura maximă de luni în Capitală va ajunge până la 9 grade, iar la nivelul întregii țări temperaturile maxime se vor încadra între 4 șu 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Ziua de marți va aduce un cer cu înnorări persistente în Estul țării. Noaptea va ploua pe arii extinse, iar pe creste vor fi precipitații mixte. În prima parte a zilei și noaptea – cu precădere în zonele joase din Vest și Sud – va fi ceață. Vântul va avea unele intensificări peste noapte în Sud- Vestul teritoriului. Mâine, temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, se vor încadra între 6 și 12 grade. În București, marți, cerul va fi temporar noros în prima parte a zilei, în timp ce noaptea va fi ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de zece grade”, potrivit ANM.

Vreme luna decembrie informare ANM

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
14:11
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
VIDEO Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
14:10
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
VIDEO Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
13:51
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
SPORT S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
13:37
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
SĂRBĂTORI Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
13:27
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
BREAKING NEWS 🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național
13:26
🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Efectul Batman: de ce oamenii se comportă mai frumos în prezența unui „supererou”
FLASH NEWS O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
14:14
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
DEZVĂLUIRI La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
13:33
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
HOROSCOP Cele 3 ZODII care au parte de o bucurie neașteptată începând cu 1 decembrie 2025
12:59
Cele 3 ZODII care au parte de o bucurie neașteptată începând cu 1 decembrie 2025
HOROSCOP Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni
12:57
Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială
12:49
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială
1 DECEMBRIE Mesaje emoționante transmise de Gigă Hagi și Gică Popescu de Ziua Națională a României
12:43
Mesaje emoționante transmise de Gigă Hagi și Gică Popescu de Ziua Națională a României

Cele mai noi