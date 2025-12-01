1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Ziua de 1 Decembrie – sărbătoarea națională a românilor – a venit cu vreme închisă, ploi slabe și un cer temporar noros. La nivelul întregii țări temperaturile maxime s-au încadrat între 4 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Și ziua de marți vine cu ploi pe arii expinse, cer noros și ceață, pe timpul nopții, a precizat pentru Gândul meteorologul de serviciu al ANM.

Marți, temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, se vor încadra între 6 și 12 grade

„Astăzi (n.r. – luni, 1 decembrie) în centrul și estul țării vor mai fi niște ploi slabe, iar în Carpații Orientali, în speciali pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În rest, cerul va fi temporar noros și temperatura maximă de luni în Capitală va ajunge până la 9 grade, iar la nivelul întregii țări temperaturile maxime se vor încadra între 4 șu 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Ziua de marți va aduce un cer cu înnorări persistente în Estul țării. Noaptea va ploua pe arii extinse, iar pe creste vor fi precipitații mixte. În prima parte a zilei și noaptea – cu precădere în zonele joase din Vest și Sud – va fi ceață. Vântul va avea unele intensificări peste noapte în Sud- Vestul teritoriului. Mâine, temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, se vor încadra între 6 și 12 grade. În București, marți, cerul va fi temporar noros în prima parte a zilei, în timp ce noaptea va fi ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de zece grade”, potrivit ANM.

Sursă foto: Gândul

