Cununie cu termen de garanție. Magistratul Elena Olteanu propune căsătoria pe termen determinat. Care ar fi beneficiile

Cornelia Elena Olteanu, președinta Tribunalului Argeș, își propune să revoluționeze căsătoria civilă. Magistratul lansează public în dezbatere introducerea unei căsătorii pe durată determinată, de 5 sau 10 ani. Nu este clar dacă în momentul expirării termenului contractului civil se reînnoiește la cerere, sau în cazul tacit decurge până la următoarea dată de pe certificat.

Printre marile beneficii, partenerul care vrea să sară din barcă nu ar mai fi nevoit să treacă printr-un proces de divorț costisitor sau traumatizant. A expirat termenul, Pa! Ar fi și în ajutorul copiilor care ar fi prinși la mijloc într-o relație toxică, „doar de dragul lor”, eplică Elena Olteanu. Evident, nu există nici o referire în expunerea magistratului la cununia religioasă. Modelul tradițional al căsătoriei a expirat, motivează magistratul pe baza experienței profesionale. „Oameni buni, experiența profesională acumulată în cei 16 ani de activitate ca judecător în care am soluționat numeroase litigii în materia „Familie”, m-a determinat să înțeleg că modelul tradițional al căsătoriei nu mai corespunde în totalitate realității sociale, caracterizate prin mobilitate, diversitate relațională și schimbări accelerate ale valorilor individuale ale cetățenilor, citează Obiectiv de Argeș.

De dragul copiilor

Multe cupluri sunt nevoite să rămână captive în contract chiar și atunci când relația devine toxică, invocând binele copilului, deși efectele pot fi contrare. „Am observat, analizând raporturile de familie din dosarele pe care le-am soluționat, că există situații în care soții aleg să mențină în mod artificial o relație profund conflictuală, tensionată sau nesănătoasă, invocând, ca motiv aparent, protecția copilului, într-o casă în care nu mai locuiește iubirea, ci doar ecoul ei. Astfel copilul crește nu în căldură unei relații autentice, ci în frigul unui echilibru.”

Această realitate este completată de observațiile directe rezultate din audierea minorilor în instanță.

„Am audiat zeci de copii în procedurile judiciare și am observat cum ajung copiii să accepte, în tăcere, că „așa sunt adulții”, că „totul va fi bine” sau că „este doar ceva trecător”. Își reprimă emoțiile și încearcă să se adapteze unei realități pe care nu o pot controla.”

Căsătoria cu termen de expirare, în beneficiul mobilității tinerilor

În acest context, soluția propusă este una flexibilă: căsătoria pe durată determinată, care ar funcționa în paralel cu cea clasică. La finalul perioadei, partenerii ar putea decide dacă își continuă relația, o transformă într-o căsătorie pe termen nedeterminat sau se separă,

„Așadar, această formă alternativă a căsătoriei cu termen de 5 sau 10 ani poate fi o alegere mai potrivită pentru generațiile viitoare de tineri care par reticenți la ideea de căsătorie nelimitată și aleg concubinajul. Acest aspect se poate observa din datele statistice care confirmă scăderea numărului căsătoriilor dar și creșterea numărului copiilor din afara căsătoriei. Astfel, tinerii pot accepta instituția căsătoriei într-o formă mai flexibilă. Iar căsătoria ar putea fi salvată și înălțată la adevărata ei valoare. Ar fi o formă de legământ care există doar atâta timp cât este autentică”, preia Obiectiv de Argeș.

Minorii ar putea să știe exact când pleacă tata

Un alt argument important vizează modul în care copiii ar percepe separarea părinților. În viziunea sa, o căsătorie cu termen ar transforma divorțul într-un proces previzibil, stabilit de lege, și nu într-un eșec personal.

„În acest context, stabilirea prin lege a unei căsătorii pe durată determinată ar putea produce o schimbare de paradigmă inclusiv în percepția copiilor: statul este cel care îi divorțează. Aceștia ar putea înțelege că încetarea relației dintre părinți nu este un eșec, ci este: un mecanism de protecție socială a soților, stabilit de stat; o etapă firească în dinamica relațiilor de familie; o consecință previzibilă a expirării unui termen legal. Această abordare poate contribui la reducerea stigmatizării sociale și la protejarea echilibrului emoțional al copilului, oferindu-i un cadru de înțelegere mai sănătos și mai realist asupra relațiilor familiale.”

Căsătoria moare când partenerul doarme în papuci

Caracterul limitat al căsătoriei ar putea avea și un rol de responsabilizare constantă a partenerilor, determinând o mai mare implicare în relație și evitarea rutinei sau indiferenței. „Caracterul limitat al căsătoriei poate fi o formă de responsabilizare permanentă, iar fiecare partener ar putea deveni mai atent la propriul comportament, și-ar ajusta atitudinea față de soț/soție, copii, bunici, alți membri de familie, ar evita rutina ori indiferența, ori ar putea observa, mai atent, că partenerul său „doarme în papuci”. Pentru că o relație de iubire, respect și încredere se construiește în timp cu implicare activă. Și nu se ruinează când cineva pleacă, ci când încetează să mai rămână cu adevărat. Căsătoria nu moare atunci când are termen. Moare când devine sigură.”

