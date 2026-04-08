Ilie Bolojan, întrebat ce părere are despre suspendarea postului Realitatea Plus. Ce răspuns a dat premierul

Ilie Bolojan, întrebat ce părere are despre suspendarea postului Realitatea Plus. Ce răspuns a dat premierul

Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă de miercuri, despre decizia inițială a CNA de a închide postul de televiziune Realitatea Plus, deși Curtea de Apel București a hotărât, tot miercuri, suspendarea deciziei CNA prin care licența postului Realitatea Plus era retrasă. Ca atare, televiziunea poate emite în continuare.

Bolojan, prima reacție în legătura cu suspendarea postului Realitatea Plus

Premierul României a transmis că a fost ocupat cu alte ședințe pe diferite teme, însă, totuși, și-a exprimat o opinie generală: libertatea de exprimare și respectarea legii nu ar trebui să se bată cap în cap, iar, în situația postului Realitatea Plus, premierul sugerează că cele două părți au intrat în conflict.

”Am fost în ședințe pe tot felul de probleme, deci nu am urmărit detaliile, dar cred că libertatea de opinie și respectul față de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicție, așa cum s-a întâmplat. Instanțele tranșează o decizie a unei autorități și asta este situația, nu am alte comentarii de făcut”, a declarat Bolojan.

Realitatea Plus poate emite în continuare, a decis Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a hotărât, miercuri, suspendarea deciziei CNA prin care licența postului Realitatea Plus era retrasă. Ca atare, televiziunea poate emite în continuare.

Judecătorul de fond al cauzei care a aprobat cererea de suspendare a deciziei CNA a fost Roxana Stanciu.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026”, se arată în minuta instanței .

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe