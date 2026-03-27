O activistă de mediu britanică s-a măritat cu un râu. Cum s-a consumat căsătoria cu Avon

O activistă de mediu britanică s-a măritat cu un râu. O cercetătoare, activistă și scriitoare din Bristol comemorează a treia aniversare a „căsătoriei” sale simbolice cu râul Avon din sud-vestul Angliei, un gest prin care denunță poluarea apei și solicită o mai mare protecție. Ceea ce a început ca o ceremonie simbolică a devenit un act de activism care rămâne relevant trei ani mai târziu: așa s-a născut „căsătoria” cu un râu.

Meg Avon, în vârstă de 29 de ani, a organizat o ceremonie simbolică în iunie 2023 pentru a evidenția starea râului și a cere mai multe măsuri de conservare. Trei ani mai târziu, ea spune că gestul încă rezonează și că râul este o parte integrantă a vieții sale de zi cu zi. Continuă să înoate în apele sale în fiecare săptămână, chiar și iarna, și spune că rămâne „foarte îndrăgostită” de Avon, preia Larazon.

O campanie dincolo de gestul simbolic

„Sunt dedicată, iar fiecare experiență în apă este specială”, explică ea. Dincolo de ceremonie, face parte din colectivul Conham Bathers, care încearcă să obțină recunoașterea râului Avon ca zonă de îmbăiere. Până acum, acest lucru nu a fost posibil din cauza calității slabe a apei, o problemă care continuă să provoace îngrijorare în rândul locuitorilor și al grupurilor locale.

Rezultatele nu mă surprind”, recunoaște ea. Chiar și așa, insistă: „E trist, dar tot văd multă frumusețe.”

Pe lângă înot, spune că a găsit noi modalități de a se conecta cu râul, de la explorarea diferitelor secțiuni până la participarea la inițiative artistice și de mediu de-a lungul malurilor sale.

Activista pledează pentru contactul direct cu natura, în special în rândul tinerilor, și consideră că inițiative precum a ei contribuie la o dezbatere juridică și de mediu, care adesea pare distantă, mai ușor de înțeles.

Următorul pas în activismul lor este siguranța personalității juridice pentru râu, ceea ce ar consolida protecția sa legală și ar deschide o nouă cale pentru apărarea mediului. Grupul lor lucrează deja la o propunere pentru a promova această recunoaștere.

Dacă această schimbare se materializează, ei chiar imaginează repetarea ceremoniei: „Poate ne putem reînnoi jurămintele”.

