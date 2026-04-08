În cadrul unui interviu acordat cu ocazia vizitei sale la Budapesta, JD Vance a criticat dur declarațiile lui Volodimir Zelenski la adresa premierului maghiar, pe care le-a numit „scandaloase”.

Jurnalist: „Președintele Zelenski a declarat că, dacă Viktor Orban nu își schimbă comportamentul, el va trimite soldați la adresa lui privată. În acest context, apare o întrebare despre influența ucraineană. Care este situația în țara dumneavoastră și cum o evaluați în Ungaria?”. „JD Vance: În primul rând, nici măcar nu știam că Zelenski a făcut o astfel de declarație până ieri, când Viktor a menționat-o. Am verificat și aproape că nu pot să cred că este adevărat, dar asta s-a întâmplat. Este complet scandalos. Este inacceptabil ca un șef de stat sau de guvern străin să amenințe un șef de guvern al unei țări aliate. Este absurd și inacceptabil”.

Această reacție vine după ce Budapesta a acuzat în mod constant Kievul că folosește livrările de energie ca instrument de șantaj politic pentru a influența alegerile generale din Ungaria din 12 aprilie. Mai mult, relațiile tensionate dintre Ungaria și Ucraina au ocupat un loc central în campania electorală a partidului Tisza.

Ungaria a blocat constant împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, ceea ce l-a determinat pe Volodimir Zelenski să spună că va oferi adresa persoanei responsabile armatei ucrainene, care ar putea „vorbi pe limba lui”.

Remarcile lui Vance au venit în timpul unei vizite la Budapesta, menite să sporească șansele naționalistului Orban, care se confruntă cu cea mai dificilă provocare a celor 16 ani de guvernare.

