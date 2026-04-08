Întrebare Gândul. Cum răspunde Nicușor Dan la controversa că a numit procurorii contestați de ONG-urile care l-au susținut în campanie

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut miercuri, 8 aprilie 2026, la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia a anunțat decizia privind numirea procurorilor-șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT.

Cum a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat de Gândul cum comentează presiunea ONG-urilor pentru numirile șefilor de la marile Parchete

În timpul conferinței, acesta a fost întrebat de Gândul dacă, având în vedere reacțiile critice venite din partea ONG-urilor care l-au sprijinit în campanie, consideră că deciziile luate afectează relația sa cu societatea civilă și cum intenționează să recâștige încrederea acesteia.

Nicușor Dan a declarat că speră ca oamenii care l-au susținut în campanie să îi înțeleagă argumetele: ”Eu sper că oamenii care m-au susținut sunt oameni care înțeleg argumente și au fost expuși până acum unui set de argumente. Eu am venit azi cu un alt set de argumente, sunt foarte optimist că se vor uita cu mare atenție la ele”, a declarat Nicușor Dan.

ONG-urile au pus presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete

Nouă organizații, Corupția Ucide, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara, Reset Iași, Alternativă Civică Timișoara, În Stradă, Agent Green și Rezistența Civică Galați i-au solicitat public președintelui Nicușor Dan să renunțe la numirea magistraților, propuși de ministrul Justiției Radu Marinescu.

„Să nu numiți în funcțiile de conducere ale parchetelor magistrați asupra cărora planează suspiciuni serioase de competență profesională sau integritatea morală, care au fost exprimate public dar și urmare a unor analize interne”, este cerința de bază a ONG-urilor.

Printre solicitări este și aceea ca președintele să participe la ședința Consiliului Superior al Magistraturii în care sunt analizate numirile la șefia marilor parchete.

„Să participați personal la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii în care sunt analizate aceste numiri;

Să folosiți prerogativele constituționale ale Președintelui pentru a impune standarde reale de integritate și profesionalism;

Să inițiați un proces real de reformă a sistemului judiciar, în acord cu promisiunile făcute în campania electorală”, au fost cerințele ONG-urilor.