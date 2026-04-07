Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume

Codul civil japonez specifică faptul că un soț și o soție trebuie să aibă același nume de familie. Cuplurile sunt libere să aleagă ce nume de familie să adopte atunci când se căsătoresc, dar în puțin sub 95% din cazuri, femeia este cea care trebuie să se adapteze – o reflectare, spun criticii, a societății japoneze dominate de bărbați.

În practică, multe femei continuă să își folosească numele de naștere la locul de muncă și numele de familie legal, de căsătorie, în documentele oficiale. Deși guvernul permite ca numele de naștere să apară alături de cele de căsătorie pe pașapoarte, permise de conducere și alte documente, Japonia rămâne singura țară din lume care impune soților să folosească același nume. Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a solicitat, de asemenea, guvernului japonez să revizuiască legile și să introducă un sistem selectiv cu două nume de familie.

Companiile se numără printre cele care solicită schimbarea, spunând că regula se dovedește a fi un obstacol pentru firmele japoneze care fac afaceri în străinătate dacă angajatele folosesc un act de identitate de serviciu care nu se potrivește cu numele lor de familie.

Conform unui sondaj recent intern, citat de theguardian.com, 82% dintre femeile din conducere au declarat că susțin permiterea cuplurilor căsătorite de a folosi nume de familie separate.

„Am lansat proiectul pentru a evidenția o problemă tot mai mare în Japonia, deoarece mulți oameni ezită să se căsătorească din cauza cerinței de a-și schimba numele de familie. Am vrut să prezentăm o idee simplă și ușor amuzantă – potrivirea persoanelor care au deja același nume de familie – pentru a face această problemă mai vizibilă și mai ușor de înțeles”, a declarat Yuka Maruyama, planificator creativ și inițiator de proiect la Asuniwa.

Guvernele liberal-democrate succesive au refuzat să ia în considerare schimbarea legii. Membrii conservatori au condus rezistența, argumentând că modificarea codului civil, care a fost adoptat la sfârșitul anilor 1800, ar „submina” unitatea familială tradițională și ar provoca confuzie în rândul copiilor.

Un alt sondaj ealizat pe 2.500 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani care utilizează aplicația japoneză de dating Pairs a constatat că 36,6% dintre femei și 46,6% dintre bărbați au fost reticente în a-și schimba numele de familie, în timp ce o proporție mai mică de ambele sexe au avut îndoieli cu privire la schimbarea numelui de către partenerul lor. Puțin peste 7% au spus că s-ar despărți dacă niciunul dintre parteneri nu ar vrea să-și schimbe numele de familie.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a arătat puțin interes pentru schimbarea legii, în schimb ea susține un proiect de lege care ar extinde recunoașterea legală a numelor de naștere în documentele oficiale – un compromis pe care criticii îl spun că nu ar face prea mult pentru a pune capăt confuziei pentru femeile care trebuie să folosească unul dintre cele două nume, în funcție de circumstanțe.

De exemplu, Takaichi a luat numele de familie al soțului ei, Yamamoto, în timpul primei lor căsătorii, care s-a încheiat în 2017. Când s-au recăsătorit în 2021, el a luat oficial numele Takaichi.

Luna aceasta, liderul conservator le-a spus parlamentarilor că se opune introducerii numelor de familie separate selective, preferând, așa cum a făcut și ea, să folosească nume de naștere în anumite situații. Ea a afirmat că este important ca „soții și copiii lor să aibă același nume de familie în registrul de familie”.

Petreceri de „potrivire”… de nume

În acest context, se organizează petreceri de „potrivire”… de nume. Organizatorii nu iau legătura cu cuplurile, din motive de confidențialitate, dar unii dintre participanții par să aibă puține regrete.

„Am mai fost la petreceri de matrimoniale înainte, dar m-am gândit că aceasta ar fi mai interesantă. Nu mă gândisem prea mult la ideea de a mă căsători cu un alt Suzuki, dar acum înțeleg de ce este o opțiune sigură. Nu vreau să renunț la numele meu de familie, atunci când mă căsătoresc și știu că multe femei simt la fel în legătură cu numele lor”, spune Taisho Suzuki*, o angajată a companiei în vârstă de 33 de ani.

*Prenumele au fost schimbate la cererea persoanelor intervievate

Autorul mai recomandă:

