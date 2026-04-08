În ciuda protestelor ONG-urilor și a susținătorilor lui, Nicușor Dan acceptă propunerile Ministrului Justiției pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Radu Marinescu i-a înaintat marți președintelui propunerile pentru șefii marilor parchete după finalizarea procedurii legale.
În martie, mai multe ONG-uri au protestat în fața Palatului Cotroceni, față de propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Organizațiile civice i-au cerut președintelui Nicușor Dan să respingă numirea Cristinei Chiriac ca procuror general, a lui Viorel Cerbu ca procuror-șef al DNA și a lui Marius Voineag și Alex Florența ca adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT.
Potrivit legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.
Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.
Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.
Nicușor Dan atacă la CCR unele prevederi de guvernanță corporativă. Ce motivare aduce Administrația Prezidențială
Visul din campanie al președintelui se împlinește cu ajutorul CNA. Nicușor Dan o lăuda acum un an pe Maia Sandu pentru închiderea a zeci de televiziuni și site-uri în Moldova: „Asta vrem să facem și noi”
Nicușor Dan anunță o operațiune a FBI și SRI pentru destructurarea unei rețele de hackeri ruși asociați cu serviciul de informații al Armatei Ruse