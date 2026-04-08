Nicușor Dan acceptă propunerile ministrului Justiției pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT

Nicușor Dan acceptă propunerile ministrului Justiției pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT

În ciuda protestelor ONG-urilor și a susținătorilor lui, Nicușor Dan acceptă propunerile Ministrului Justiției pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Radu Marinescu i-a înaintat marți președintelui propunerile pentru șefii marilor parchete după finalizarea procedurii legale.

În martie, mai multe ONG-uri au protestat în fața Palatului Cotroceni, față de propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Organizațiile civice i-au cerut președintelui Nicușor Dan să respingă numirea Cristinei Chiriac ca procuror general, a lui Viorel Cerbu ca procuror-șef al DNA și a lui Marius Voineag și Alex Florența ca adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT.

Propunerile ministrului Justiției

Ministerul Public:

  • Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, respinsă de pentru Procurori a CSM și reaudiată de MJ, pentru ocuparea funcției de procuror șef al PÎCCJ
  • Marius Voineag, fostul șef al DNA, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al PÎCCJ

DNA:

  • Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DNA
  • Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, respinsă de Secția pentru Procurori a CSM dar reaudiată, pentru funcția de adjunct DNA
  • Marius Ionel Ștefan, actualul șef al DNA Pitești, cu aviz pozitiv al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct DNA

 DIICOT:

  • Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DIICOT
  • Alex Florența, fostul procuror general al României, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al DIICOT

Ce urmează

Potrivit legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.

