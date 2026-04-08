Lecția scandalului CNA. Silviu Predoiu: Continuăm să spunem ”sistemul” și nu mai căutăm responsabilul

Invitat al ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul director SRI Silviu Predoiu a discutat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, implicațiile deciziei Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de a închide postul Realitatea Plus

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025 atrage atenția că, în spatele scuzei e sistemul, invocată de multe persoane, inclusiv publice, când vine vorba de decizii controversate, cum este și cea luată de CNA, vina devine foarte generală.

Efectul celor 30 de ani de ignorare a educației

În altă ordine de idei, lipsa susținerii educației în direcția gândirii critice își spune cuvântul în aprecierea realității obiective, mai crede generalul Predoiu.

Silviu Predoiu: Mi se pare important de spus pentru cine vorbim. Dacă avem impresia că vom convinge pe cineva de pe pozițiile pe care le exprimăm acum, ne înșelăm. Dar ce putem obține e să îi determinăm pe unii și pe alții să își pună niște întrebări. Dacă de la o emisiune la alte, de la un mesaj la altul vor fi tot mai mulți care își vor pune întrebări, vor ajunge să caute și răspunsuri. Eu cred că oricum facem bine, altfel totul e lovit de inutilitate.

Mai multe persoane protesteaza impotriva Consiliului National al Audiovizualului (CNA), dupa ce aceasta institutie a retras licenta de emisie a postului Realitatea Plus, in Bucuresti, miercuri, 8 aprilie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Problema noastră, că vorbim de popor, sunt cei 30 de ani în care ne-am bătut joc de educație. În care nimeni n-a vorbit despre gândirea critică, despre evaluarea corectă, despre cum se procesează o informație. De ce a vorbit ăsta așa? Poate are dreptate. Și atunci începem să ne apropiem de răspuns. Da, nu convingem, dar poate determinăm oamenii să-și pună întrebări. (…)

Noi am picat în această capcană. Continuăm să spunem sistemul și atunci nu mai căutăm responsabilul. Nu mai căutăm numele și prenumele. Și vom rămâne cu sistemul, care nu mai poate fi tras la răspundere.

”E o formă de lașitate”

Ionuț Cristache: Cum, domnul Predoiu? Are fețe, are unanimități, oameni puși de PSD, PNL, AUR.

Predoiu: Am auzit pe cineva chiar lăudând. Ați văzut că cei doi au plecat (n.r. – membrii CNA Georgică Severin și Lucian Dindirică). Au plecat, puteau să rămână să voteze împotrivă. Iarăși e o formă de lașitate.

Marius Tucă: Retragerea licenței Realitatea Plus este o nouă lovitură dată democrației

