20 de persoane aflate în public la ceremoniile dedicate Zilei Unirii, de pe 24 ianuarie, de la Iaşi şi Focşani, s-au ales cu amenzi substanţiale din partea jandarmilor. Jandarmii din Vrancea au împărţit penalizări în valoare de 10.000 de lei, în timp ce aceia din Iaşi, de 28.000 de lei.

Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Iași.

„Astfel, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru provocare și participare la scandal. Tot în aceeași zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României – portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. În data de 25 ianuarie 2026, au fost aplicate alte 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei. O persoană a fost sancționată contravențional cu două amenzi, în cuantum total de 11.000 de lei. Dintre acestea, o amendă de 10.000 de lei a fost aplicată pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise, faptă prevăzută de art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, iar cea de-a doua amendă, în valoare de 1.000 de lei, a fost aplicată pentru provocare și participare la scandal, conform prevederilor Legii nr. 61/1991. De asemenea, alte opt persoane au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. Astfel, o persoană a fost amendată cu 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente cu intenția de tulburare a adunării publice, faptă prevăzută de art. 26 lit. e) din Legea nr. 60/1991, iar alte unsprezece amenzi, în valoare totală de 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii, fapte prevăzute și sancționate de Legea nr. 61/1991″, transmite Jandarmeria Română.

Nici cei din Vrancea nu au stat degeaba. Ciantumul amenzilor împărţite către participanţii la adunaare care au huiduit în timpul imnului se ridică la 28.000 de lei.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii vrânceni au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Focșani, astfel: Opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9000 lei pentru instigarea prin orice mijloace, inițerea sau recurgerea la alte manifestări cu intenția de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice conform art. 26 alin.1 lit e din Legea 60/1991 (republicată) privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare; O persoană a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.000 lei pentru pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces conform art.2 alin1 pct 13 din lg.61/1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, transmite aceeaşi sursă.

Jandarmii vrânceni, cât şi cei din Iaşi, continuă verificările încă 6 luni pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au proferat injurii și au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale, încălcând cadrul legal în vigoare.

Cuantumul amenzilor, pentru astfel de sancţiuni, se situează între 1.000 de lei şi 10.000 de lei.

