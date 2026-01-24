Discursurile președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor au fost huiduite de către o parte a celor prezenți. La Iași, o parte dintre participanți au huiduit și au folosit vuvuzele, care au acoperit pe alocuri discursurile oficiale. Pe scenă, alături de președinte, au urcat și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, precum și oficiali din administrația locală și județeană.

Președintele României a fost întâmpinat cu huiduieli de către o parte din mulțime, la sosirea în Piața Unirii din Iași. Oamenii au huiduit în mod repetat, iar în mulțime se auzeau sunete puternice de vuvuzele, care au acoperit pe alocuri discursurile oficiale și momentele solemne ale ceremoniei.

Ce le-a spus Nicușor Dan românilor care l-au huiduit la Iași

„Mă adresez celor care au venit să huiduie. În primul rând, aveți respectul meu, pentru că este un gest democratic. În al doilea rând, aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai multe ori politicieni.”

Totuși, președintele a lansat două întrebări-cheie:

„Imediat după asta, ce se întâmplă? Există un proiect? Aveți lideri cu un proiect? Pentru că dacă îl aveți, haideți să-l dezbatem. Și a doua întrebare, poate cea mai importantă: în România pe care liderii dumneavoastră o proclamă, e loc pentru toți românii? Pentru vecinii dumneavoastră? Pentru copiii care sunt colegi cu copiii dumneavoastră?”

El a făcut un apel la respectarea simbolurilor naționale și a memoriei eroilor.

„Mai am o rugăminte. Vă rog, în spiritul României în care vrem să trăim cu toții, vă rog să nu mai huiduiți imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor.”

Nicușor Dan a vorbit și despre lipsa proiectelor strategice de țară, în ciuda resurselor umane excepționale.

„România are medici excepționali, dar dacă suntem sinceri, nu avem un proiect pentru medicina din România peste 10 ani. Avem o economie privată excepțională, care a dublat PIB-ul în ultimii 10 ani, dar nu am reușit să punem toate aceste energii împreună într-un proiect economic pe termen lung.”

Șeful statului a concluzionat că adevărata Unire, în prezent, înseamnă capacitatea societății de a comunica, de a dialoga și de a construi împreună.

„Unirea în 2026 înseamnă să constituim o societate care reușește să comunice, să-și vadă interesele și să le negocieze cu partenerii săi. Intrăm într-o competiție geopolitică grea și vor avea succes acele societăți care își pun energiile împreună.”

Radu Miruță, la Iași: „România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”

Prezent la manifestările de la Iași, ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj axat pe unitate, responsabilitate și valori comune. El a făcut o paralelă între contextul dificil în care s-a realizat Unirea, în urmă cu 167 de ani, și provocările cu care se confruntă România de astăzi.

„Românii au considerat atunci că România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”, a spus Miruță, adăugând că și în prezent societatea se află „într-o vreme a încercărilor”, în care oamenii resimt nesiguranță economică, presiunea facturilor și grija pentru ziua de mâine.

Ministrul a vorbit și despre rolul apărării naționale, pe care l-a extins la nivelul societății.

El a mai spus că securitatea înseamnă „încredere, profesionalism, credință și solidaritate”, precum și o societate care nu își abandonează cetățenii.

Miruță a adăugat că România „nu se repară prin vorbe mari”, ci prin munca de zi cu zi și respectul pentru cei care muncesc, iar viitorul țării depinde de capacitatea de a nu pierde „busola morală”.

