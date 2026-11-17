Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 17 noiembrie, noile cotații valutare. Dolarul înregistrează un nou record, în schimb euro pierde teren în fața leului.

Moneda europeană a înregistrat o depreciere ușoară față de ședința precedentă, în timp dolarul a atins un nou record, fiind cotat marți la prețul de 4,8665 lei.

Euro scade ușor. Cât valorează moneda europeană

BNR a stabilit pentru marți, 17 noiembrie, un curs de 5,3485 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0009 lei față de cotația precedentă, de 5,3494 lei.

Dolarul american a fost cotat la 4,8665 lei, în creștere cu 0,0065 lei față de valoarea de luni, când un dolar costa 4,8600 lei. Aprecierea este echivalentă cu 0,65 bani.

Francul elvețian a ajuns la 5,7981 lei, după o apreciere de 0,0165 lei față de ședința precedentă. Lira sterlină a fost cotată la 6,4173 lei, în creștere cu 0,0070 lei, de la 6,4103 lei în ziua anterioară.

Curs valutar BNR, 17 noiembrie 2026

Euro (EUR): 5,3485 lei, în scădere cu 0,0009 lei

Dolar american (USD): 4,8665 lei, în creștere cu 0,0065 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7981 lei, în creștere cu 0,0165 lei

Liră sterlină (GBP): 6,4173 lei, în creștere cu 0,0070 lei

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Cursul publicat de BNR reprezintă o valoare de referință. Băncile comerciale și casele de schimb valutar pot practica alte cotații pentru cumpărarea și vânzarea monedelor străine.