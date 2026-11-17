S-a dat alerta, din nou, în Marea Neagră. Un petrolier încărcat cu propan care se îndrepta spre Portul Midia s-a scufundat în mare, în apropiere de Capul Kaliakra. Nava a dispărut de pe radar în noaptea de luni spre marți. Pentru salvarea echipajului, observat pe o plută, au fost trimise două avioane de vânătoare-bombardament Su-25 și un elicopter.

Cei 19 membri ai echipajului, toți filipinezi, au fost salvați. Petrolierul Gas Husky, sub pavilion liberian și încărcat cu propan, venea din Egipt și se îndrepta spre Portul Midia. Nava s-a scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei, în apropiere de Capul Kaliakra, arată Maritime.bg.

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Cum s-ar fi produs incidentul?

Inițial, petrolierul a dispărut de pe radar la scurt timp după miezul nopții. Printre ipotezele luate în calcul se numără o posibilă lovire de către o dronă sau o explozie. La ora 08:02, baliza de urgență a navei s-a activat automat.

Forțele Aeriene bulgare au intervenit după o solicitare de sprijin din partea autorităților maritime. La ora 10:25, un avion Su-25 a decolat de la baza din Balcic pentru o misiune de recunoaștere în zonă. După ce o plută cu oameni la bord a fost observată în zonă, a fost trimis un elicopter de salvare Cougar. Puțin după ora 11:00, un al doilea avion Su-25 s-a alăturat operațiunii.

Autoritățile maritime bulgare au evaluat situația echipajului și starea navei. Incidentul s-a produs la o zi după scufundarea cargoului Betul 8, încărcat cu cereale, care plecase din România și avea ca destinație Egiptul. Cargoul ar fi fost lovit de drone. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați. Potrivit autorităților bulgare, cargoul se afla la circa 74 de kilometri sud-est de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Totodată, la începutul săptămânii, alte 3 nave comerciale străine au fost lovite de drone. În cazul petrolierului Ali Najahov, echipajul s-a luptat cu incendiul izbucnit la bordul navei. Vezi AICI momentul în care marinarii se luptă cu incendiul izbucnit la bordul petrolierului Ali Najahov și cum arată după atac.