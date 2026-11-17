Fostul premier și ministru de Finanțe Florin Cîțu critică Banca Națională a României, după ce instituția a majorat prognoza de inflație pentru 2026 de la 6,1% la 7,4%. Liberalul susține că BNR nu intervine suficient pentru a ține sub control creșterea prețurilor și îi cere să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea acestora.

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„Cred că este a 12-a oară când BNR nu ia nicio măsură, doar crește prognoza de inflație, ridică din umeri și ne spune asta e”, a declarat Florin Cîțu, într-un interviu acordat RFI.

Cîțu: BNR controlează masa monetară și trebuie să acționeze

Fostul ministru de Finanțe afirmă că responsabilitatea pentru menținerea stabilității prețurilor revine Băncii Naționale a României și consideră că instituția trebuie să adopte măsuri mai ferme, în loc să anunțe periodic noi estimări privind inflația.

„În România există o singură instituție care are mandat stabilitatea prețurilor, aceasta este Banca Națională a României. Acolo este responsabilitatea reducerii prețurilor sau unor prețuri stabile. Doar să vii să ne anunți din trei în trei luni că inflația o să fie mai mare decât am estimat…”, a spus Florin Cîțu.

Acesta susține că inflația este un fenomen monetar și că BNR are la dispoziție instrumentele necesare pentru a influența evoluția acesteia. În opinia sa, nivelul dobânzilor din piață, mai mic decât dobânda de politică monetară, reprezintă un semnal că lichiditatea din sistem trebuie analizată cu mai multă atenție.

„Atât timp cât piața este inundată de bani de BNR și menține inflația, nu vom avea o inflație în scădere. Când banca centrală se va trezi și va dori să își ducă la îndeplinire mandatul, veți vedea că inflația va scădea”, a afirmat fostul premier.

Critici privind amânarea măsurilor

Florin Cîțu consideră că BNR trebuie să își asume eventualele costuri de imagine pe care le-ar putea avea în urma unor măsuri de combatere a inflației. El compară această responsabilitate cu efectele politice pe care le implică disciplina fiscală.

„Există oameni acolo care au un mandat, sunt plătiți pentru asta și ar trebui să-l ducă la îndeplinire, nu să ne anunțe din trei în trei luni că inflația o să fie mai mare decât ținta și asta e, să sperăm că la anul o să scadă inflația și apoi scădem și noi dobânda”, a mai declarat Cîțu la RFI.