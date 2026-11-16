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Dolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro

Elena Popescu
Dolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
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Dolarul american continuă să se aprecieze puternic în raport cu leul și atinge un nou nivel record. Potrivit cursului valutar anunțat luni, 16 noiembrie, de Banca Națională a României (BNR), moneda americană a ajuns la 4,8600 lei, după o creștere de 1,72 bani față de ședința precedentă.

Euro a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce lira sterlină și francul elvețian s-au apreciat. Dolarul american a început săptămâna în forță, fiind cotat de BNR la 4,8600 lei, comparativ cu 4,8428 lei vineri, 13 noiembrie. Moneda americană a câștigat astfel 0,0172 lei într-o singură ședință, echivalentul unei aprecieri de aproximativ 0,36%.

Euro scade ușor. Cât valorează principalele monede

Spre deosebire de dolar, moneda europeană a început săptămâna în scădere. BNR a stabilit luni un curs de 5,3494 lei pentru un euro, față de 5,3498 lei în ședința precedentă. Diferența este de 0,0004 lei, echivalentul a 0,04 bani.

Lira sterlină s-a apreciat la 6,4103 lei, comparativ cu 6,4023 lei vineri, înregistrând o creștere de 0,8 bani.

Francul elvețian a urcat ușor, de la 5,7814 lei la 5,7816 lei.

Gramul de aur a fost cotat luni la 604,3140 lei, în scădere față de valoarea de 605,8788 lei înregistrată vineri.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Cursul publicat de BNR reprezintă o valoare de referință. Băncile comerciale și casele de schimb valutar pot practica alte cotații pentru cumpărarea și vânzarea monedelor străine.

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