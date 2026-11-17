Părinții care aleg să se întoarcă la muncă înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea primi, pe lângă salariu, o sumă egală cu indemnizația pe care ar fi încasat-o dacă rămâneau în concediu. Proiectul de lege care introduce această facilitate a primit aviz favorabil în Comisia de muncă a Senatului și urmează să ajungă la vot în plen.

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Inițiativa aparține unor parlamentari liberali și a fost anunțată marți de deputata PNL Raluca Turcan, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Potrivit acesteia, propunerea urmărește să încurajeze revenirea părinților în activitate, fără ca aceștia să piardă sprijinul financiar acordat pentru creșterea copilului.

Indemnizația ar putea fi acordată până la doi ani, respectiv trei ani

Conform proiectului, părintele care își reia activitatea profesională ar urma să primească un stimulent egal cu indemnizația integrală pentru creșterea copilului. Suma ar fi acordată până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.

În prezent, părinții care revin la serviciu înainte ca bebelușul să împlinească șase luni beneficiază de un stimulent de inserție de 1.500 de lei. Pentru cei care se întorc ulterior, valoarea acestuia este de 650 de lei.

Prin comparație, indemnizația medie pentru creșterea copilului se apropie de 4.000 de lei. Diferența dintre cele două forme de sprijin poate influența decizia părinților privind momentul revenirii la locul de muncă.

Noua propunere ar permite cumularea salariului cu o sumă egală cu indemnizația pe care părintele ar fi primit-o în perioada concediului.

Raluca Turcan: „Sprijinim părinții și încurajăm munca”

Inițiatorii susțin că măsura ar oferi familiilor mai multă flexibilitate și ar putea încuraja în special mamele să revină mai repede pe piața muncii.

Raluca Turcan afirmă că părinții nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între continuarea concediului și reluarea activității profesionale din cauza diferenței dintre indemnizație și stimulentul de inserție.

Deputata liberală susține, de asemenea, că revenirea părinților la serviciu ar aduce venituri suplimentare la bugetul de stat prin impozite și contribuții.

Proiectul mai are nevoie de votul Parlamentului

Avizul favorabil din Comisia de muncă a Senatului reprezintă doar o etapă a procedurii legislative. Propunerea nu a intrat în vigoare, iar pentru aplicarea noilor reguli este necesară adoptarea proiectului de către Parlament și parcurgerea celorlalte etape prevăzute de lege.

Raluca Turcan a cerut ca inițiativa să ajungă cât mai repede pe ordinea de zi a plenului Senatului și și-a exprimat speranța că parlamentarii vor vota în favoarea acesteia.