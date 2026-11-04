Traian Băsescu, preziviune sumbră pentru Trump, după eșecul republicanilor în alegerile din SUA: „Va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”

Fostul președinte Traian Băsescu spune că „mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă”, în contextul victoriei Democraților asupra Partidului Republican în alegerile intermediare din SUA. El adaugă că Donald Trump „va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”.

Traian Băsescu: „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă, americanii nu au putut fi păcăliți”

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Traian Băsescu a comentat rezultatele parțiale ale alegerilor din SUA. „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă, americanii nu au putut fi păcăliți”, a fost mesajul fostului președinte al României.

Mesajul a fost transmis pe Facebook miercuri, la câteva ore după ce a devenit clar că republicanii au suferit o înfrângere usturătoare în alegerile de la jumătatea mandatului.

„Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul Trump va pleca, America rămâne! Aşa va fi!”, a mai precizat Băsescu.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA au consemnat o înfrângere majoră pentru republicanii lui Donald Trump. Chiar dacă rezultatele nu sunt finale, democrații au obținut victorii importante, inclusiv în state câștigate de președintele american în 2024.

De asemenea, democrații au reușit să preia mandate deținute anterior de republicani în ambele camere ale Congresului. Victoria democraților este uriașă deoarece ei obțin majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat.