Prima pagină » Actualitate » Traian Băsescu, preziviune sumbră pentru Trump, după eșecul republicanilor în alegerile din SUA: „Va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”

Traian Băsescu, preziviune sumbră pentru Trump, după eșecul republicanilor în alegerile din SUA: „Va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”

Olga Borșcevschi
Traian Băsescu, preziviune sumbră pentru Trump, după eșecul republicanilor în alegerile din SUA: „Va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte Traian Băsescu spune că „mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă”, în contextul victoriei Democraților asupra Partidului Republican în alegerile intermediare din SUA. El adaugă că Donald Trump „va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”.

Traian Băsescu: „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă, americanii nu au putut fi păcăliți”

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile globale, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Traian Băsescu a comentat rezultatele parțiale ale alegerilor din SUA. „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă, americanii nu au putut fi păcăliți”, a fost mesajul fostului președinte al României.

Mesajul a fost transmis pe Facebook miercuri, la câteva ore după ce a devenit clar că republicanii au suferit o înfrângere usturătoare în alegerile de la jumătatea mandatului.

„Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul Trump va pleca, America rămâne! Aşa va fi!”, a mai precizat Băsescu.

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, participa la Young Hub, in cadrul evenimentului Zilele Studentilor Timisoarei, desfasurat la Centrul ARChA al Universitatii Politehnica Timisoara (UPT), vineri, 22 mai 2026. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA au consemnat o înfrângere majoră pentru republicanii lui Donald Trump. Chiar dacă rezultatele nu sunt finale, democrații au obținut victorii importante, inclusiv în state câștigate de președintele american în 2024.

De asemenea, democrații au reușit să preia mandate deținute anterior de republicani în ambele camere ale Congresului. Victoria democraților este uriașă deoarece ei obțin majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Emanuel Ungureanu(USR) i-a numit dinozauri pe medicii Academiei Române de Științe Medicale. Sorin Muncaciu(AUR) le-a spus celor de la USR că li s-a urcat politica la cap şi e vai de capul lor
12:43
Emanuel Ungureanu(USR) i-a numit dinozauri pe medicii Academiei Române de Științe Medicale. Sorin Muncaciu(AUR) le-a spus celor de la USR că li s-a urcat politica la cap şi e vai de capul lor
Circulația trenurilor este oprită temporar între Eforie Nord și Eforie Sud după ploile torențiale din ultimele zile. Terasamentul este surpat
12:41
Circulația trenurilor este oprită temporar între Eforie Nord și Eforie Sud după ploile torențiale din ultimele zile. Terasamentul este surpat
ULTIMA ORĂ Președintele Consiliului Județean Cluj, pregătit să îl dea la o parte pe Bolojan și să își asume conducerea PNL: „Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”
12:23
Președintele Consiliului Județean Cluj, pregătit să îl dea la o parte pe Bolojan și să își asume conducerea PNL: „Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”
PROIECT DE LEGE Parlamentarii vor să regleze tiroida românilor, în Parlament. Consumul de sare iodată nu trebuie să fie obligatoriu
12:22
Parlamentarii vor să regleze tiroida românilor, în Parlament. Consumul de sare iodată nu trebuie să fie obligatoriu
AGRICULTURĂ S-au deblocat fondurile pentru fermierii români. Câți bani au fost deja virați către crescătorii de animale și agricultori
12:15
S-au deblocat fondurile pentru fermierii români. Câți bani au fost deja virați către crescătorii de animale și agricultori
FLASH NEWS Un avion în care s-ar fi aflat foști colaboratori ai lui Aleksandar Vučić s-a întors la Belgrad din drumul spre Rusia
11:49
Un avion în care s-ar fi aflat foști colaboratori ai lui Aleksandar Vučić s-a întors la Belgrad din drumul spre Rusia
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Click
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Digi24
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
Cancan.ro
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Creierul uman comută constant între diferite realități
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
JUSTIȚIE Curtea de Apel Constanța judecă, miercuri, contestația depusă de Damen Holding BV privind procedura de vânzare a șantierului din Mangalia către Rheinmetall
11:54
Curtea de Apel Constanța judecă, miercuri, contestația depusă de Damen Holding BV privind procedura de vânzare a șantierului din Mangalia către Rheinmetall
PROTEST Sindicatul din Institutul Național de Statistică protestează în fața Ministerului Finanțelor și solicită respectarea drepturilor salariale câștigate în instanță
11:51
Sindicatul din Institutul Național de Statistică protestează în fața Ministerului Finanțelor și solicită respectarea drepturilor salariale câștigate în instanță
REACȚIE Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”
11:50
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”
ULTIMA ORĂ AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Să explice adevăratul deficit bugetar”
11:41
AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Să explice adevăratul deficit bugetar”
ULTIMA ORĂ A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea privind o posibilă incursiune de drone
11:36
A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea privind o posibilă incursiune de drone
REACȚIE După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil
11:32
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil

Cele mai noi

Trimite acest link pe