Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute

Banca Națională a României a publicat marți, 3 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Leul a pierdut teren în fața principalelor monede internaționale. Euro a urcat la 5,3416 lei, dolarul american a ajuns la 4,7761 lei, iar francul elvețian a înregistrat o apreciere de peste trei bani. Și lira sterlină s-a scumpit față de ședința precedentă.

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, moneda europeană a fost cotată marți la 5,3416 lei, în creștere cu 0,0013 lei față de luni, 2 noiembrie, când valora 5,3403 lei. Euro continuă să se mențină peste pragul de 5,30 lei, în timp ce principalele valute au înregistrat aprecieri față de moneda națională.

Dolarul american a fost cotat marți la 4,7761 lei, în creștere cu 0,0103 lei față de ziua precedentă. Luni, moneda americană valora 4,7658 lei. Dolarul a câștigat 1,03 bani într-o singură ședință, după deprecierea înregistrată la începutul săptămânii. Și moneda britanică s-a apreciat marți. Lira sterlină a fost cotată la 6,4063 lei, în creștere cu 0,0184 lei față de luni, când valora 6,3879 lei.

Curs valutar BNR, marți, 3 noiembrie 2026

Principalele cotații anunțate de Banca Națională a României sunt:

Euro: 5,3416 lei, în creștere cu 0,0013 lei;

Dolar american: 4,7761 lei, în creștere cu 0,0103 lei;

Franc elvețian: 5,8375 lei, în creștere cu 0,0366 lei;

Liră sterlină: 6,4063 lei, în creștere cu 0,0184 lei;

Cursul de referință publicat de BNR este utilizat în operațiuni financiare și contabile, însă nu reprezintă automat cursul la care băncile comerciale sau casele de schimb cumpără și vând valută.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.