Înmatriculările de autoturisme noi, în picaj. Ce arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică despre piața auto din România

Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 26,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, înregistrările de mopede și motociclete au crescut cu 20,4%, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).
Înmatriculările de autobuze și microbuze au scăzut cu 44,7% în trimestrul al treilea. Per total, înmatriculările vehiculelor pentru transportul pasagerilor au crescut cu 9,8% în cazul mopedelor și motocicletelor, dar au scăzut cu 37,3% la autobuze și microbuze și cu 19,8% la autoturisme.
„În trimestrul III 2026, comparativ cu trimestrul III al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣtere la categoria mopede ṣi motociclete cu 9,8% ṣi scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 37,3% ṣi la categoria autoturisme cu 19,8%.
În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 20,4% ṣi scăderi la categoria autobuze ṣi microbuze cu 44,7% ṣi la categoria autoturisme cu 26,4%”, arată INS.
La vehiculele pentru transportul mărfurilor, înmatriculările de autotractoare au crescut cu 0,5%. În schimb, cele de autocamioane au scăzut cu 10,5%, iar cele de remorci și semiremorci au scăzut cu 0,6%. În cazul vehiculelor pentru transportul mărfurilor, înmatriculările de remorci și semiremorci au crescut cu 0,3%. Autocamioanele au înregistrat o scădere de 5,9%, iar autotractoarele, de 0,3%.
Comparativ cu trimestrul al doilea din 2026, înmatriculările noi de vehicule au scăzut cu 3,1% în cazul celor destinate transportului de pasageri și cu 3% în cazul celor pentru transportul mărfurilor. La finalul trimestrului al treilea, 67,5% dintre vehiculele aflate în circulație respectau normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6. Alte 9,2% erau încadrate în categoria Non-Euro.
În funcție de categoria vehiculului, cele mai multe autoturisme respectau norma Euro 4 (31,3%). În cazul autobuzelor și microbuzelor predomina norma Euro 6 (23,6%), iar la mopede și motociclete, norma Euro 5 (23%).
La categoria autocamioanelor, cele mai multe vehicule respectau norma Euro 3 (25,4%). În schimb, norma Euro 6 predomina în cazul autotractoarelor (50,7%) și al vehiculelor pentru scopuri speciale (22,5%).
Sursă foto: INS, Shutterstock (rol ilustrativ)