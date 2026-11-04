Înmatriculările de autoturisme noi, în picaj. Ce arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică despre piața auto din România

Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 26,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, înregistrările de mopede și motociclete au crescut cu 20,4%, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Înmatriculările de autobuze și microbuze au scăzut cu 44,7% în trimestrul al treilea. Per total, înmatriculările vehiculelor pentru transportul pasagerilor au crescut cu 9,8% în cazul mopedelor și motocicletelor, dar au scăzut cu 37,3% la autobuze și microbuze și cu 19,8% la autoturisme.

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Înmatriculările de autoturisme noi, în picaj

„În trimestrul III 2026, comparativ cu trimestrul III al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣtere la categoria mopede ṣi motociclete cu 9,8% ṣi scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 37,3% ṣi la categoria autoturisme cu 19,8%. În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 20,4% ṣi scăderi la categoria autobuze ṣi microbuze cu 44,7% ṣi la categoria autoturisme cu 26,4%”, arată INS.

La vehiculele pentru transportul mărfurilor, înmatriculările de autotractoare au crescut cu 0,5%. În schimb, cele de autocamioane au scăzut cu 10,5%, iar cele de remorci și semiremorci au scăzut cu 0,6%. În cazul vehiculelor pentru transportul mărfurilor, înmatriculările de remorci și semiremorci au crescut cu 0,3%. Autocamioanele au înregistrat o scădere de 5,9%, iar autotractoarele, de 0,3%.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2026, înmatriculările noi de vehicule au scăzut cu 3,1% în cazul celor destinate transportului de pasageri și cu 3% în cazul celor pentru transportul mărfurilor. La finalul trimestrului al treilea, 67,5% dintre vehiculele aflate în circulație respectau normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6. Alte 9,2% erau încadrate în categoria Non-Euro.

În funcție de categoria vehiculului, cele mai multe autoturisme respectau norma Euro 4 (31,3%). În cazul autobuzelor și microbuzelor predomina norma Euro 6 (23,6%), iar la mopede și motociclete, norma Euro 5 (23%).

La categoria autocamioanelor, cele mai multe vehicule respectau norma Euro 3 (25,4%). În schimb, norma Euro 6 predomina în cazul autotractoarelor (50,7%) și al vehiculelor pentru scopuri speciale (22,5%).

Sursă foto: INS, Shutterstock (rol ilustrativ)