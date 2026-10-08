Curs valutar joi, 8 octombrie 2026. Euro scade pentru a doua zi consecutiv, după maximul istoric. Dolarul și aurul se scumpesc

Banca Națională a României a publicat joi, 8 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro a scăzut pentru a doua ședință consecutivă, după ce marți a atins un maxim istoric. În schimb, dolarul american și gramul de aur s-au apreciat, în timp ce lira sterlină și francul elvețian au pierdut teren în raport cu leul.

Moneda europeană a fost cotată joi la 5,3470 lei, față de 5,3501 lei în ședința precedentă. Scăderea este de 0,0031 lei. Euro rămâne însă aproape de maximul istoric înregistrat marți, 6 octombrie, când BNR a anunțat un curs de 5,3527 lei.

Dolarul american crește. Cât costă francul elvețian și lira sterlină

Dolarul american a fost cotat de BNR la 4,7814 lei, în creștere cu 0,0013 lei față de miercuri, când valora 4,7801 lei.

Francul elvețian a coborât la 5,7304 lei, față de 5,7355 lei în ședința precedentă. Scăderea este de 0,0051 lei.

Și lira sterlină s-a depreciat, fiind cotată la 6,3058 lei, comparativ cu 6,3236 lei miercuri. Diferența este de 0,0178 lei, respectiv 1,78 bani.

Gramul de aur se scumpește

Gramul de aur crescut joi, după deprecierea înregistrată în ședința precedentă. BNR a stabilit un preț de 633,4893 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 0,4652 lei față de miercuri, când acesta era cotat la 633,0241 lei.

Curs valutar BNR, joi, 8 octombrie 2026

Principalele cotații anunțate de Banca Națională a României sunt:

Euro (EUR): 5,3470 lei – scădere cu 0,0031 lei

Dolar american (USD): 4,7814 lei – creștere cu 0,0013 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7304 lei – scădere cu 0,0051 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3058 lei – scădere cu 0,0178 lei

Gramul de aur (XAU): 633,4893 lei – creștere cu 0,4652 lei

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință. Ratele de schimb practicate de băncile comerciale și casele de schimb valutar pot fi diferite, în funcție de marjele și comisioanele aplicate.

Cursul de referință stabilit de BNR nu este însă identic cu cel practicat efectiv de băncile comerciale sau casele de schimb valutar, unde prețurile de cumpărare și vânzare includ propriile marje.