Bianca Dogaru
12 nov. 2025, 09:10, Actualitate
Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private

Curtea Constituțională a României discută astăzi dacă noua lege a pensiilor private este corectă sau nu, potrivit Mediafax. Decizia este importantă, pentru că poate schimba felul în care românii își vor primii banii strânși pentru bătrânețe.

Legea a fost votată în Parlament în luna octombrie și spune că oamenii nu vor mai putea lua toți banii odată, atunci când se pensionează. Ei vor putea primi cel mult 30% din sumă imediat, iar restul va fi plătit treptat, timp de cel puțin opt ani.

Persoanele bolnave de cancer sunt singurele care pot retrage toți banii deodată.

Ce spun cei care contestă legea

Unii oameni și partide, cum este AUR, dar și Înalta Curte de Casație și Justiție, cred că această lege este nedreaptă. Aceștia susțin că banii din pensiile private sunt ai oamenilor, nu ai statului, și că fiecare ar trebui să decidă singur cum îi folosește. Unii chiar numesc această lege o „naționalizare mascată”, adică o metodă prin care statul ar lua controlul asupra banilor privați.

Ce spun cei care susțin legea

Guvernul și susținătorii proiectului cred că legea este bună, pentru că îi ajută pe pensionari să nu-și cheltuiască toți banii deodată și să rămână fără venituri după câțiva ani.

Curtea Constituțională va decide astăzi dacă legea rămâne valabilă sau dacă trebuie schimbată. Până atunci, românii care au pensii private așteaptă să afle ce se va întâmpla cu economiile lor.

