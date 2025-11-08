Prima pagină » Actualitate » Oana Gheorghiu dezvăluie cel mai mare defect al președintelui Nicușor Dan: „Îi lipsește VITEZA”

Bianca Dogaru
08 nov. 2025, 16:41, Actualitate
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre calitățile și defectele președintelui Nicușor Dan, pe care îl cunoaște de aproape trei decenii. Oficialul spune că șeful statului „are tot ce îi trebuie”, dar îi lipsește un lucru esențial pentru un om politic: viteza.

„Aici eu nu sunt obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicușor Dan din tinerețe, cred că din 96-97. Eu cred că Nicușor Dan are tot ce-i trebuie. Îi lipsește viteza. Aici ne deosebim. El face lucrurile într-un alt ritm,” a spus Gheorghiu.

Afirmația vine într-un moment în care președintele Nicușor Dan este tot mai criticat pentru ritmul lent al deciziilor și pentru gafele de protocol care au atras atenția publicului în ultimele luni.

Tot Oana Gheorghiu a fost în centrul atenției ieri, după ce a explicat la B1 TV de ce a avut un salariu de 22.000 de lei lunar în cadrul Asociației Dăruiește Viața, organizație finanțată din donații.

„Am făcut tot ce trebuia și salariul l-am meritat. Am gestionat proiecte de milioane de euro. Salariile au fost plătite din dobânzi. Pe măsură ce strângeam fondurile le-am pus în cont. Cheltuilelile noastre au fost acoperite de dobânzi și asta e o dovadă de gândire strategică. Salariile noastre cred că au fost 3% din cheltuieli. Mereu o să susțin că oamenii care muncesc trebuie să fie plătiți”, a spus vicepremierul la B1 TV.

