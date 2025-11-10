Nicușor Dan i-a convocat pe liderii Coaliției la Cotroceni pentru a discuta despre legea pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii coaliției de guvernare pentru o discuție urgentă pe tema pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de CCR.

La întâlnire vor participa premierul Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, Domninic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (grupul minorităților).

Convocarea are loc după ce CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan. Actul normativ trebuia adoptat până la 28 noiembrie, termen limită pentru ca România să nu piardă 231 de milioane de euro din PNRR.

Tema pensiilor magistraților a generat tensiuni majore între partidele aflate la guvernare. PSD a cerut înființarea unui grup de lucru care să elaboreze rapid un nou proiect, însă celelalte partide s-au opus.

Premierul Bolojan a transmis că Guvernul va lua o decizie doar după analizarea completă a motivării CCR, pentru a nu risca un nou eșec legislativ.

Tot marți, la ora 14:00, este programată și ședința săptămânală a coaliției, care va avea loc la Guvern.

AUTORUL RECOMANDĂ: