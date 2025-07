Curtea Constituţională dezbate joi sesizarea lui Nicușor Dan pe LEGEA privind unele măsuri de combatere a antisemitismului și xenofobiei

Curtea Constituţională discută joi sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind legea care completează Ordonanţa privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Șeful statului a transmis, în urmă cu o săptămână Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. El aratăcă legea a fost adoptată de Parlament cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale, precizând că textul este prea vag și poate fi interpretat abuziv.

Joi are loc prima şedinţă a Curţii în noua componenţă, cu trei noi judecători şi cu Simina Tănăsescu – fost consilier în mandatul lui Klaus Iohannis.

Legea a fost adoptată de Parlament pe 21 iunie și modifică Ordonanța de urgență din 2002 privind interzicerea organizațiilor fasciste, extinzând interdicțiile și la cele „legionare” și pedepsind cu închisoarea de la 3 la 10 ani înființarea unor astfel de organizații.

Noua legislație introduce pedepse severe pentru mai multe fapte: înființarea organizațiilor legionare: 3-10 ani închisoare, distribuirea de materiale fasciste/legionare: 1-5 ani închisoare, promovarea cultului liderilor organizațiilor interzise: 3 luni-3 ani închisoare, interzicerea denumirii străzilor cu numele acestor lideri.

Preşedintele României a vorbit și în conferinţa de presă de luni în legătură cu legea privind simbolurile legionare.

„Dacă ne uităm la conţinutul acestei legi, aşa cum probabil aţi citit sesizarea pe care am făcut-o Curţii Constituţionale, o să vedeţi că sunt nişte chestiuni extrem de neclare acolo, şi vă dau un exemplu. În oraşul Făgăraş există o mică asociaţie care se ocupă de promovarea Rezistenţei din Munţii Făgăraş, face expoziţii, fel de fel de evenimente de felul ăsta. Între membrii Rezistenţei din Munţii Făgăraş sunt câteva persoane care în trecutul lor au fost parte din mişcarea legionară. Întrebarea este: această asociaţie are sau nu are caracter legionar? – pentru că legea nu ne spune. Şi, dacă are caracter legionar, oamenii ăştia trebuie să facă puşcărie sau nu? – pentru că legea ne spune că, dacă fondezi o asociaţie cu caracter legionar, trebuie să faci puşcărie. Eu cred că nu, eu cred că este legitim să promovezi Rezistenţa anticomunistă din Munţii Făgăraş. Şi sunt multe astfel de neclarităţi care lasă loc arbitrariului. Evident, trebuie să avem o lege care să condamne manifestări xenofobe, antisemite, rasiste, de orice fel, fără discuţie, dar o astfel de lege trebuie să fie foarte clară, ca să nu lase loc la interpretări şi eventual la abuzuri”, a explicat șeful statului.