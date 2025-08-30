Prima pagină » Actualitate » Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal: „Multe dintre tarifele globale impuse de Trump sunt ilegale” / Reacția președintelui american

Cristian Lisandru
30 aug. 2025, 10:35, Actualitate
O curte de apel din SUA a decis că majoritatea tarifelor impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale. Decizia a putea crea o potențială confruntare legală, iar agenda de politică externă a președintelui american ar putea fi afectată.

Hotărârea afectează tarifele „reciproce” impuse de Trump majorității țărilor din întreaga lume, precum și alte tarife impuse Chinei, Mexicului și Canadei.

Printr-o decizie de 7 voturi la 4, Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a respins argumentul lui Trump conform căruia tarifele au fost permise în temeiul unei legi privind puterile economice de urgență, etichetându-le drept „contrare legii”.

Hotărârea nu va intra în vigoare decât pe 14 octombrie 2025, pentru a oferi administrației Trump timpul necesar să solicite Curții Supreme să preia acest caz, notează BBC.

Trump: „Dacă va fi menținută, această decizie ar distruge literalmente Statele Unite ale Americii”

Donald Trump a criticat decizia și a scris pe Truth Social: „Dacă va fi menținută, această decizie ar distruge literalmente Statele Unite ale Americii”.

„Astăzi, o Curte de Apel extrem de partizană a declarat, în mod eronat, că tarifele noastre ar trebui eliminate, dar știe că Statele Unite ale Americii vor câștiga în cele din urmă. Dacă aceste tarife ar dispărea vreodată, ar fi un dezastru total pentru țară. Ne-ar slăbi financiar și trebuie să fim puternici”, a scris Donald Trump.

Trump justificase tarifele în baza Legii privind puterile economice în caz de urgență la nivel internațional (IEEPA), care îi conferă președintelui puterea de a acționa împotriva amenințărilor „neobișnuite și extraordinare”.

Trump a declarat stare de urgență națională în domeniul comercial, argumentând că un dezechilibru comercial este dăunător securității naționale a SUA. Însă instanța a decis că impunerea de tarife nu este în mandatul președintelui și că stabilirea de taxe este „o putere fundamentală a Congresului”.

Argumentele lui Trump, respinse de magistrați

În hotărârea sa, Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a respins argumentele lui Trump, conform căruia tarifele au fost permise în temeiul puterilor sale economice de urgență.

  • Hotărârea de 127 de pagini precizează că IEEPA „nu menționează tarifele (sau niciunul dintre sinonimele acestora) și nici nu are garanții procedurale care să conțină limite clare ale puterii președintelui de a impune tarife”.
  • Prin urmare, puterea de a impune taxe și tarife continuă să aparțină Congresului, a decis instanța, iar IEEPA nu anulează acest lucru.
  • Instanța a scris că este puțin probabil ca atunci când Congresul a adoptat legea în 1977, aceasta să fi avut scopul de a „se abate de la practica sa anterioară și de a acorda președintelui autoritate nelimitată de a impune tarife”.

„Ori de câte ori Congresul intenționează să delege președintelui autoritatea de a impune tarife, o face în mod explicit, fie prin utilizarea unor termeni neechivoci precum tarif și taxă vamală, fie prin intermediul unei structuri generale care să clarifice faptul că Congresul se referă la tarife vamale”, au scris judecătorii.

