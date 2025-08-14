Prima pagină » Știri externe » Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul

Andrei Văcaru
14 aug. 2025, 16:09, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin, cei doi urmând să discute, printe altele, despre situația din Ucraina.

Deși, în general, la întâlnirile de acest tip șefii de stat sunt însoțiți de experți în politică externă, care să îi ajute atunci când este cazul, Donald Trump pare că se va prezenta fără un astfel de sprijin, scrie Financial Times.

În 2018, când Donald Trump a ținut o conferință de presă comună cu omologul său rus, Vladimir Putin, la Helsinki, lucrurile au mers atât de prost încât principala sa consilieră pentru Rusia, Fiona Hill, a declarat că a avut în vedere să simuleze că i se face rău, în încercarea de a întrerupe întâlnirea. În al doilea său mandat, Trump a prioritizat loialitatea în detrimentul experienței consilierilor săi de rang înalt, notează publicația, care notează că Trump s-a dedicat „distrugerii” unor structuri federale care nu sunt pe placul său.

Negocierile cu Moscova au fost conduse de dezvoltatorul imobiliar Steve Witkoff, un novice în politica externă, în timp ce specialiștii cu experiență au fost marginalizați, calomniați și forțați să-și părăsească locurile de muncă. notează jurnaliștii FT.

„Se poate spune cu certitudine că Trump nu are niciun consilier politic care să cunoască Rusia și Ucraina”, a declarat Eric Rubin, fost diplomat de carieră care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Bulgaria în timpul primului mandat al lui Trump.

Donald Trump, afectat de propriile sale măsuri?

Înaintea unei întâlniri importante cu Putin, oficialii guvernului american ar lucra de obicei intens pentru a se asigura că președintele este bine informat și pregătit să abordeze orice subiect pe care liderul rus l-ar putea ridica. Putin, care conduce Rusia de un sfert de secol, este cunoscut pentru faptul că stăpânește foarte bine detaliile și este priceput în a-și lua interlocutorii prin surprindere.

Peste 1.300 de funcționari au fost concediați luna trecută de la Departamentul de Stat, în cadrul unei campanii la nivel guvernamental de reducere a personalului federal. Printre aceștia se aflau analiști specializați în Rusia și Ucraina din cadrul biroului de informații al agenției. Corpul diplomatic american, serviciul extern, a pierdut, de asemenea, o parte semnificativă din personalul său în al doilea mandat al lui Trump, prin reduceri, răscumpărări și demisii.

