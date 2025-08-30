Prima pagină » Actualitate » SUA-CHINA-RUSIA-INDIA, lupta celor 4 super-puteri pentru remodelarea lumii

SUA-CHINA-RUSIA-INDIA, lupta celor 4 super-puteri pentru remodelarea lumii

Cristian Lisandru
30 aug. 2025, 10:00, Actualitate
SUA-CHINA-RUSIA-INDIA, lupta celor 4 super-puteri pentru remodelarea lumii

Moscova a considerat India și China – de mult timp – actori cheie în viziunea sa asupra unei lumi multipolare. Însă evenimentele recente apropie Beijingul de New Delhi și amenință să lase Rusia pe tușă. Donald Trump nu și-a putut respecta, încă, promisiunea din campania electorală – aceea de a pune capăt rapid războiului ruso-ucrainean – și s-a răzgândit în ceea ce privește India, presupus partener strategic occidental.

Potrivit oficialilor americani, India este o „spălătorie de bani a Kremlinului”. Ponderea Rusiei în importurile totale de energie din India a crescut de la un procent modest de 3% în 2021 la 42% în prezent.

  • Peter Navarro, consilierul american pe probleme comerciale, a spus chiar că „drumul către pace trece prin New Delhi”, știind foarte bine că, dacă așa stau lucrurile, atunci autostrada către pace trece, aproape sigur, prin Beijing.
  • Pedepsirea Chinei și a Indiei riscă să cultive resentimente reciproce față de SUA, accelerând în același timp reconcilierea acestor două țări.

Prin urmare, administrația Trump a ajuns să impună tarife exorbitante de 50% pentru majoritatea bunurilor indiene, la începutul acestei săptămâni, în timp ce China a fost practic trecută cu vederea, în ciuda faptului că a achiziționat cantități mai mari de țiței rusesc și gaze naturale lichefiate (GNL) la preț redus și a furnizat Moscovei 80% din componentele critice cu dublă utilizare necesare pentru a-și continua războiul. Mai rău, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a precizat clar ce parte susține țara sa atunci când ar fi informat-o pe Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, luna trecută, că nu se poate permite ca Rusia să piardă războiul împotriva Ucrainei”, notează Saahil Menon pentru publicația independentă The Moscow Times.

Avertisment pentru Beijing

India, pe de altă parte, a adoptat o poziție relativ nuanțată pentru a rămâne fidelă doctrinei sale de nealiniere, vechi de decenii . Prim-ministrul indian, Narendra Modi, i-a spus chiar președintelui Putin că „aceasta nu este o eră a războiului” în timpul întâlnirii lor din septembrie 2022, de la Samarkand.

Spre deosebire de Xi, Modi a călătorit de fapt la Kiev acum un an pentru a demonstra că India nu are niciun rol în lupta dintre Rusia și Ucraina.

Totuși, pe bună dreptate, Trump a concluzionat că a da un exemplu Indiei ar servi și drept avertisment pentru Beijing, fără a suferi daune semnificative sau consecințe negative pentru economia americană.

La urma urmei, China se mândrește cu un produs intern brut (PIB) nominal de aproximativ cinci ori mai mare decât cel al vecinului său din sud și cu o abundență de minerale rare și metale prețioase – ca să nu mai vorbim de un excedent comercial de 361 de miliarde de dolari cu Statele Unite.

  • De altfel, temerile Washingtonului legate e perspectiva ca India și China, doi dușmani nucleari, să cadă unul în brațele celuilalt sunt împărtășite și de Kremlin.
  • Este adevărat, Serghei Lavrov – ministrul rus de Externe – și-a exprimat, recent, speranța că ruptura dintre Occident și Sudul Global va insufla o nouă viață Triunghiului Primakov – o alianță tripartită între Rusia, India și China pentru a contrabalansa SUA.
  • Însă New Delhi și Beijing nu au fost niciodată la fel de entuziasmate ca Moscova de această aliniere.
  • Partidul Comunist Chinez (PCC) și guvernul Modi consideră că ar fi mult mai bine să își rezolve diferențele bilateral, decât să se bazeze pe intervenția sau supravegherea unor terțe părți.
  • Bunăvoința pe care Rusia a construit-o pas cu pas, jucând rolul de pacificator, în ultimii cinci, ani nu mai are putere.

În același timp, organizațiile dominate de Rusia, precum BRICS și Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), ar deveni din ce în ce mai inutile în ochii elitei chineze și indiene, ale căror națiuni în creștere rapidă sunt adevăratele locomotive din spatele noii ordini mondiale în care Rusia s-a poziționat în frunte”, continuă Saahil Menon.

Xi Jinping, Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi | Foto – Profimedia Images

Cheltuieli militare record ale Indiei

Este adevărat că întâlnirea formală tête-à-tête dintre Xi Jinping și Modi – care a avut loc la Kazan, în octombrie anul trecut, la cererea lui Putin – a contribuit la „galvanizarea” procesului de pace în curs.

Deși Moscova este încă văzută ca un mediator onest, în contextul apropierii sino-indiene, vizita oficială a lui Wang Yi la New Delhi, la mijlocul lunii august, a dovedit că bunele oficii ale Moscovei nu sunt chiar indispensabile pentru continuarea dialogului.

De asemenea, prezența confirmată a lui Modi la summit-ul SCO din această săptămână de la Tianjin – marcând prima sa călătorie în China în ultimii șapte ani – vorbește despre cât de dedicați sunt giganții asiatici unei resetări diplomatice organice în urma conflictului mortal la frontieră, din 2020.

Mai mult, liderul chinez și omologul său indian par să fi lăsat deoparte rivalitatea meschină care i-a determinat să sară peste conferințele anterioare BRICS, SCO și G20 pentru a evita ciocnirile de ego și eclipsarea reciprocă.

  • Rusia a fost mult timp un beneficiar major al relației conflictuale dintre New Delhi și Beijing.
  • Potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), India a fost al doilea cel mai mare importator de arme din lume, între 2020 și 2024, armamentul fabricat în Rusia reprezentând 36% din achizițiile sale totale.
  • Același document a atribuit cheltuielile militare record ale Indiei amenințării duble cu care se confruntă – din partea Chinei și a Pakistanului.

O preocupare deosebită pentru Moscova este faptul că Ministerul Apărării din India începuse să achiziționeze echipamente de la furnizori alternativi, precum Franța și Israel, cu mult înainte de lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei.

Judecând după direcția actuală de la New Delhi și duăă insistența Beijingului asupra «unui pas de deux al dragonului și elefantului», există o mare posibilitate ca India să înceapă în curând să se aprovizioneze cu armament avansat din China pentru a-și completa capacitățile de producție autohtone, în detrimentul Rusiei”, mai scrie Saahil Menon în analiza publicată de The Moscow Times.

Credibilitatea Kremlinului ca garant de facto al stabilității în Asia de Sud și de Est se erodează rapid

Acest lucru, consideră Saahil Menon, este valabil „mai ales având în vedere livrarea întârziată a sistemelor rusești de apărare aeriană S-400 către India, împreună cu avioanele de vânătoare și rachetele aer-aer fabricate în China care au doborât cu succes cinci avioane de război desfășurate în India în timpul conflagrației indo-pakistaneze de patru zile din luna mai”.

Dincolo de mărfuri ieftine, tranzacții cu arme, explorare spațială și colaborare în domeniul energiei nucleare, India a încredințat dintotdeauna Rusiei sarcina de a ține în frâu Armata Populară de Eliberare a Chinei și de a ține sub control ambițiile expansioniste ale Beijingului.

Prin faptul că a fost sancționată până la refuz pentru invazia Ucrainei și redusă la un simplu partener minor în acordul său «fără limite» cu China, credibilitatea Kremlinului ca garant de facto al stabilității în Asia de Sud și de Est se erodează rapid.

Încercarea Federației Ruse de a rămâne relevantă și de a impune respect atât din partea Indiei, cât și din partea Chinei depinde de relațiile interstatale sino-indiene, care sunt afectate de fricțiuni și suspiciune.

În ciuda disputei teritoriale nerezolvate, a structurilor de guvernare disparate și a opiniilor contradictorii cu privire la separatismul tibetan , China și India înțeleg că pivotarea Moscovei spre est nu este decât o reacție impulsivă la izolarea sa continuă de Occident. PCC, în special, este conștient de marile planuri ale MAGA de a realiza un Kissinger invers prin separarea Rusiei albe, creștine, de inamicul public numărul unu, China.

  • Însuși Trump a recunoscut că excluderea Rusiei din blocul G7 a fost o greșeală și a făcut deja o serie de propuneri menite să o atrage înapoi în rândul Occidentului.
  • Chinezii și indienii se pregătesc, fără îndoială, pentru perspectiva ca Moscova să muște momeala, având în vedere presiunea economică imensă cu care se confruntă, ca să nu mai vorbim de securitatea internă compromisă, provocările demografice și o creștere a criminalității interne .
  • În astfel de condiții, singura cale viabilă pentru China și India este intensificarea implicării directe în urmărirea unei vecinătăți stabile și prospere.

Presupunând că o astfel de eventualitate se va produce, Rusia s-ar putea trezi, în cele din urmă, lipsită de orice avantaj asupra acestor rivali regionali și într-o izolare accentuată la nivel internațional”, încheie Saahil Menon.

Foto colaj main – Profimedia Images

