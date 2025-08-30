Prima pagină » EXCLUSIV » Summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. „OFENSIVĂ diplomatică a Rusiei, efectele le vom resimți într-un viitor apropiat”  

Cristian Lisandru
30 aug. 2025, 09:30, EXCLUSIV
În perioada 31 august – 1 septembrie 2025 se va desfășura summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), în orașul Tianjin din China, iar Vladimir Putin va participa la eveniment.

Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), dar și profesor universitar care predă Drept Internațional Public – set de norme juridice care reglementează relațiile dintre organismele publice, precum statele și organizațiile internaționale – a făcut, în exclusivitate pentru Gândul, un preambul al acestui summit.

În ceea ce privește OCS, aceasta este o organizație internațională care își are originile în „Shanghai Cinci”, organizație înființată de China, Rusia, Kazahstan, Kîrgîzstan şi Tadjikistan, prin semnarea a două Tratate, în 1996 şi 1997 – Tratatul de aprofundare a încrederii militare în regiunile de frontieră şi Tratatul privind reducerea forţelor militare în regiunile de frontieră.

La 15 iunie 2001, odată cu aderarea Uzbekistanului, membri au redenumit organizaţia în «Organizaţia de Cooperare de la Shanghai»/ «Shanghai Cooperation Organisation» – SCO.

În acest moment, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai are 10 state membre: Belarus, India, Iran, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Pakistan, Rusia, Tadjikistan și Uzbekistan”, a explicat Cristian Jura.

„Shanghai spirit”, setul de valori comune

„Este interesant că Afganistanul și Mongolia au statut de observatori”, a mai precizat Cristian Jura, iar nu mai puțin de „14 state au un statut special, de parteneri de dialog: Azerbaidjan,   Armenia, Bahrein, Egipt, Cambogia, Quatar, Kuwait, Maldive, Myanmar, Nepal, Emiratele Arabe, Arabia Saudită, Turcia și Sri Lanka”.

Scopurile principale ale SCO sunt:

  • consolidarea încrederii reciproce, a bunei vecinătăţi şi a prieteniei între statele membre;
  • dezvoltarea cooperării lor efective în afacerile politice, economice și comerț, știință și
  • tehnologie, cultură, educație, energie, transport, protecţia mediului şi alte domenii;
  • conlucrarea în menținerea păcii, securității şi stabilităţii regionale;
  • promovarea creării unei noi ordini politice şi economice internaţionale.

Este util de menționat că statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, au dezvoltat ceea ce au denumit «Shanghai spirit», adică un set de valori, de principii comune statelor membre s-au angajat să le respecte.

În interiorul SCO, Shanghai spirit înseamnă încredere reciprocă, beneficii reciproc avantajoase, egalitate, consultări, respectul pentru diversitatea civilizației fiecărui stat în parte. Pe plan internațional, aceste valori Shanghai spirit înseamnă nealiniere cu alte blocuri sau organizații”, a mai precizat Cristian Jura.

„Este important de observat care va fi mesajul acestor state la sfârșitul conferinței”

În contextul geopolitic actual, extrem de tensionat, la care se adaugă eforturile lui Putin de a răspunde sancțiunilor impuse de țările occidentale Rusiei, summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai nu ar trebui tratat cu superficialitate.

Este important să acordăm atenție tuturor evenimentelor internaționale pentru că se pot transmite semnale importante și este bine să fim conștienți la tot ceea ce se întâmplă pe plan internațional.

  • Mai concret, summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai reunește unele dintre cele mai mari state din lume, din punct de vedere al teritoriului, al populației, al resurselor naturale, al puterii financiare și a structurilor militare. Așadar este important de observat care va fi mesajul acestor state la sfârșitul conferinței.
  • Tot în acest context, merită analizată și ofensiva diplomatică a Rusiei, care va participa la acest eveniment la nivel de șef de stat.

Pe de altă parte, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai colaborează cu cel puțin 10 organizații internaționale, inclusiv cu ONU. Dar cel mai important este să subliniem că unele dintre state membre ale SCO fac parte și din BRICS, o altă organizație internațională din care face parte Rusia”, a mai declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Ne aflăm într-o perioada fluidă a relațiilor internaționale”

Brazilia, Rusia, India și China și Africa de Sud reprezintă mai mult de 40% din populația lumii (3,5 miliarde) și peste un sfert din economia globală (28,5 trilioane de dolari). Cu Iran, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ca membri, țările BRICS controlează aproximativ 44% din producția mondială de petrol, avertizează Cristian Jura.

Este și aici important de precizat că 10 state fac parte din BRICS: Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran, Indonezia și Emiratele Arabe Unite. Acestea sunt unite prin scopul de a se coordona politic și diplomatic în diverse domenii, reprezentând țări emergente.

Este dificil de anticipat, acum, un rezultat al summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. Ne aflăm într-o perioada fluidă a relațiilor internaționale și, de asemenea, și unele state membre al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au neînțelegeri între ele (a se vedea recentele fricțiuni dintre India și Pakistan).

Dar, cu siguranță, asistăm la o reașezare a relațiilor internaționale, pe plan economic, politic, militar, iar efectele acestei reașezări le vom resimți într-un viitor apropiat”, a încheiat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

