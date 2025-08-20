Curtea de Apel Bucureşti AMÂNĂ decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală

Curtea de apel București, așteptată să se pronunțe azi, 20 august 2025, în dosarul în care preotul Alexa, de la „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, suspendat de la slujire şi plasat sub control judiciar, a fost condamnat, în primă instanţă, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare, a amânat decizia definitivă în acest dosar, pentru data de 09.09. 2025.

Visarion Alexa a fost acuzat de o enoriaşă că a agresat-o sexual în primăvara anului 2022. Preotul şi femeia au contestat verdictul, iar Curtea de Apel Bucureşti urma să se pronunţe, după mai multe amânări şi reluarea judecăţii în complet de divergenţă.

Amintim că, totul a început, după ce în iulie 2022, o femeie a depus plângere penală împotriva preotului Visarion Alexa, paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, spunând că acesta ar fi agresat-o sexual. Conform unor surse apropiate anchetei, incidentul respectiv s-ar fi produs chiar în timpul spovedaniei.

După izbucnirea scandalului în spaţiul public, acesta s-a autosuspendat de la slujire şi a recunoscut că avea o relaţie de prietenie cu enoriaşa respectivă.

El a fost condamnat, în primă instanță, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Preotul a contestat însă decizia, la fel ca și femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală. La termenele ulterioare ale procesului, pronunțarea a fost amânată de mai multe ori. Iată că, și de data aceasta, Curtea de Apel București amână decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală.

„20.08.2025

Ora estimata: 09:00

Complet: S1 C20 A

Tip solutie: Amână pronunţarea

Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 09.09.2025

Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării 20.08.2025”, se arată pe portal.just.ro.

