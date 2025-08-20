Prima pagină » Actualitate » Curtea de Apel Bucureşti AMÂNĂ decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală

Curtea de Apel Bucureşti AMÂNĂ decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală

20 aug. 2025, 22:43, Actualitate
Curtea de Apel Bucureşti AMÂNĂ decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală

Curtea de apel București, așteptată să se pronunțe azi, 20 august 2025, în dosarul în care preotul Alexa, de la Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, suspendat de la slujire şi plasat sub control judiciar, a fost condamnat, în primă instanţă, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare, a amânat decizia definitivă în acest dosar, pentru data de 09.09. 2025.

Visarion Alexa a fost acuzat de o enoriaşă a agresat-o sexual în primăvara anului 2022. Preotul şi femeia au contestat verdictul, iar Curtea de Apel Bucureşti urma se pronunţe, după mai multe amânări şi reluarea judecăţii în complet de divergenţă.

Amintim că, totul a început, după ce în iulie 2022, o femeie a depus plângere penală împotriva preotului Visarion Alexa, paroh al Bisericii Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, spunând că acesta ar fi agresat-o sexual. Conform unor surse apropiate anchetei, incidentul respectiv s-ar fi produs chiar în timpul spovedaniei.

După izbucnirea scandalului în spaţiul public, acesta s-a autosuspendat de la slujire şi a recunoscut avea o relaţie de prietenie cu enoriaşa respectivă.

El a fost condamnat, în primă instanță, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Preotul a contestat însă decizia, la fel ca și femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală. La termenele ulterioare ale procesului, pronunțarea a fost amânată de mai multe ori. Iată că, și de data aceasta, Curtea de Apel București amână decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală.

„20.08.2025

Ora estimata: 09:00

Complet: S1 C20 A

Tip solutie: Amână pronunţarea

Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 09.09.2025

Document: ÎncheiereAmânare ulterioară a pronunţării 20.08.2025”, se arată pe portal.just.ro. 

Autorul recomandă:

Visarion Alexa, la JUDECATA finală. Curtea de Apel Bucureşti, decizie definitivă în dosarul în care preotul este acuzat de agresiune sexuală

Mediafax
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Legea care va stabili cum se încasează pensiile private ajunge a doua oară pe masa Guvernului
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14 etaje
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tinerilor morți pe A1: „Nu a vrut să moară, dar cică a forțat-o iubitul”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Chinul vechi de 40 de ani a luat sfârșit pentru locuitorii din Capitală
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?
EDUCAȚIE Începutul anului școlar pe 8 septembrie, sub semnul întrebării. Un nou mesaj transmis de ministrul Educației către profesori
22:57
Începutul anului școlar pe 8 septembrie, sub semnul întrebării. Un nou mesaj transmis de ministrul Educației către profesori
EXTERNE Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate
22:35
Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 21 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:34
Marius Tucă Show începe joi, 21 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
22:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
VIDEO Dan Dungaciu: „Cu ajutorul Rusiei, se poate crea un stat palestinian. Ar fi cea mai mare victorie a lui Trump”
22:15
Dan Dungaciu: „Cu ajutorul Rusiei, se poate crea un stat palestinian. Ar fi cea mai mare victorie a lui Trump”
FINANCIAR ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate
22:13
ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate