Prima pagină » Actualitate » Cutremur de 5,2 grade pe insula grecească Evia. Seismul a fost resimțit și în capitala Atena

Cutremur de 5,2 grade pe insula grecească Evia. Seismul a fost resimțit și în capitala Atena

09 sept. 2025, 09:19, Actualitate
Cutremur de 5,2 grade pe insula grecească Evia. Seismul a fost resimțit și în capitala Atena

Un cutremur a zguduit Atena marți dimineață, 9 septembrie, fără a se raporta pagube sau decese, informează presa locală.

Institutul Geodinamic din Atena a transmis că seismul, cu magnitudinea de 5,2, s-a produs în largul insulei Evia, la aproximativ 50 km nord-est de Atena, la o adâncime de 10 km.

Un oficial al pompierilor a declarat pentru agenția Reuters că până în prezent nu au existat solicitări de ajutor. „Forțele noastre sunt în misiune pentru a verifica potențialele pagube”, a adăugat responsabilul.

Ce spun specialiștii despre producerea unui cutremur major în România

Seismologul Gheorghe Mărmureanu explicase faptul că nu ar trebui să existe motive de îngrijorare, pentru că „nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”. Vă reamintim că în luna septembrie 2024, INFP a înregistrat un cutremur de 5.4 grade pe scara Richter.

„Sunt lucruri curioase cu Vrancea. Există niște cutremure puternice, a fost în 1800 cel mai puternic, foarte adânc, de la Moscova până la Cairo. Energia a fost consumată, aceste cutremure au loc la adâncimi diferite, coordonate pe plan orizontal, chiar eu am publicat o lucrare, un fel de istorie a cutremurelor din 1701 până acum.

Părerea mea este că nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”, a precizat seismologul Gheorghe Mărmureanu.

Cel mai puternic cutremur din secolul XX

Cel mai puternic cutremur înregistrat în secolul al XX-lea în România a avut loc pe 10 noiembrie 1940, având magnitudinea de 7,7. pe durata celui de-al Doilea Război Mondial.  Efectele sale au fost devastatoare în centrul și sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Numărul morților a fost estimat la 1.000, cu o cifră suplimentară de 4.000 răniți, majoritatea în Moldova.

Cutremurul a fost resimțit la București, unde s-au înregistrat aproximativ 300 de morți, în mare parte din prăbușirea blocului „Carlton”. Blocul s-a turtit ca o armonică, etajele tasându-se unele în altele. Aproximativ 200 de oameni au fost uciși de pe urma prăbușirii clădirii. Un singur supraviețuitor a fost găsit, paznicul de la ultimul etaj.

După cutremurul din 1977, trebuie amintit un alt seism  semnificativ care a fost pe 30 august 1986, de 7.1, în Gura Teghii, rezultând 150 de morți și 500 de răniți. Cel mai distructiv  cutremur  de după revoluția din 1989 a fost pe 30 mai 1990. Cutremurul distructiv de 7 grade, din Vrancea, a făcut 13 morți și 360 de răniți.

Alte două cutremure de 6,4 și 6,1 au avut loc la o zi după precedentul. Pe 12 iulie 1991 a mai fost cutremurul din Banloc, foarte distructiv, de 5,7 grade, care a dus la moartea a două persoane, rănirea altor 30 de persoane și la peste 5.000 clădiri avariate. Șase zile mai târziu, un alt cutremur de 5,5 s-a produs în zona Herculane-Ofsenița, avariind 615 case.

Cum acționăm în caz de cutremur

  • Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească
  • Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.
  • Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.
  • Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.
  • Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.
  • Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.
  • Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.
  • În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

CITEȘTE ȘI:

Cum se pregătește România pentru un CUTREMUR major: „Este nevoie de o expertiză tehnică pentru fiecare clădire în parte”

Fenomene geologice stranii: PĂMÂNTUL s-a cutremurat timp de nouă zile după un tsunami produs în Groenlanda

Citește și

ACTUALITATE Orașul românesc în care găsești cele mai scumpe locuințe, acum, în septembrie 2025. Un metru pătrat costă peste 3.000 de euro
10:23
Orașul românesc în care găsești cele mai scumpe locuințe, acum, în septembrie 2025. Un metru pătrat costă peste 3.000 de euro
VIDEO Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare
10:20
Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare
ACTUALITATE Milioane de lei PROFIT cu echipe mici de muncitori și doar câteva utilaje. O afacere la care puțini se gândesc
09:57
Milioane de lei PROFIT cu echipe mici de muncitori și doar câteva utilaje. O afacere la care puțini se gândesc
Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric
09:48
Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric
ACTUALITATE Manelistul Gheorghiță Sava a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Își sechestrase iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc
09:31
Manelistul Gheorghiță Sava a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Își sechestrase iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc
EXTERNE Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media
08:43
Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media
Mediafax
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Trei români, răniți într-un accident grav, în Ungaria! Totul a pornit după ce un român a sărit în ajutorul unui german
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Volkswagen Golf are un nou rival, iar acesta vine direct din China
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Reforma pensiilor militare se amână. Nu va fi inclusă în noul pachet
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au zguduit competiția Casa Iubirii: "Ești nebun la cap! Ăsta e alt video". Au încercat să ascundă, dar camerele au surprins TOT. Ce au șoptit Dorobanțu și Andrei în timp ce rula filmarea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o gaură neagră creată la mai puțin de o secundă după Big Bang
EXTERNE Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor
10:07
Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor
EDITORIAL Exportăm în Moldova ce n-avem: energie și democrație
10:00
Exportăm în Moldova ce n-avem: energie și democrație
ACTUALITATE Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern”
09:53
Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern”
EXTERNE Franța are nevoie de o nouă soluție pentru încheierea crizei POLITICE/ Attal propune numirea unui „negociator” pentru rezolvarea problemei bugetare
09:07
Franța are nevoie de o nouă soluție pentru încheierea crizei POLITICE/ Attal propune numirea unui „negociator” pentru rezolvarea problemei bugetare
EXTERNE Proteste sângeroase în Nepal. 19 morți și peste 100 de răniți după INTERDICȚIA Facebook și YouTube. Guvernul a schimbat radical decizia
08:51
Proteste sângeroase în Nepal. 19 morți și peste 100 de răniți după INTERDICȚIA Facebook și YouTube. Guvernul a schimbat radical decizia