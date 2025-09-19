Prima pagină » Actualitate » CUTREMUR în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs? Este al 11-lea seism din luna septembrie

CUTREMUR în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs? Este al 11-lea seism din luna septembrie

Denis Andrei
19 sept. 2025, 08:29, Actualitate
Cutremur / Sursa FOTO: Shutterstock

Un nou cutremur de pământ s-a produs vineri dimineață în județul Buzău, la o adâncime de 122,5 km, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un cutremur, cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter, s-a produs vineri dimineață, la ora 05:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de 122,5 kilometri și a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 54 km nord-vest de Buzău, 59 km est de Brașov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-est de Ploiești, 70 km vest de Focșani și 92 km nord-est de Târgoviște.

În luna septembrie, România a fost zguduită de 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 pe Richter, toate de intensitate redusă.

Cele mai puternice seisme din acest an au fost înregistrate pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în județul Vrancea, ambele având magnitudinea 4,4.

Anul trecut, cel mai semnificativ cutremur a avut loc tot în județul Buzău, pe 16 septembrie, când un seism cu magnitudinea 5,4 a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării.

