O familie din Mangalia trăiește un adevărat coșmar, de mai bine de un an de zile, de când au împrumut mașina unei cunoștințe, care nu mai răspunde la telefon și care a plecat în Germania. Autoturismul nu a fost înstrăinat legal, dar a ajuns pe mâna altor persoane necunoscute, care circulă zilnic în zona Podului de la Fetești, generând zeci de amenzi, pe numele proprietarilor de drept.

Deocamdată, autoritățile nu au nicio soluție pentru rezolvarea cazului, mai ales că mașina este de negăsit. Astfel, cine vede autoturismul din imagine, marca Opel, cu nr. de înmatriculare CT53SOF este rugat să sune imediat la 112!

Femeia povestește pentru Replica Online că a împrumutat mașina unei persoane cunoscute, un bărbat din satul Plopeni, județul Constanța, cu promisiunea că, după sărbătorile de iarnă, acesta să decidă dacă dorește să o cumpere. Numai că, după predarea autoturismului către acesta , lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„Persoana respectivă n-a mai adus mașina. Cel mai probabil a vândut-o cuiva din Fetești sau Ialomița, pentru că noi primim constant amenzi de la podul de la Fetești. Nu s-a făcut niciun act, nici fiscal, nici contract de vânzare-cumpărare. Avem deja peste 30 de amenzi. Mașina e încă pe numele nostru, are ITP și asigurare valabile, iar noi suntem cei care răspundem. În loc să plătesc terapia copilului meu cu handicap, banii se duc pe amenzi”, explică proprietara.

Familia a apelat la Poliție, dar li s-a spus că nu se poate face nimic și dacă o văd în trafic, o pot lua înapoi, pentru că este bunul lor.