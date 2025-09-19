Prima pagină » Actualitate » Dacia lansează noul Duster CARGO. Cât costa autovehiculul și unde poate fi achiziționat

Dacia lansează noul Duster CARGO. Cât costa autovehiculul și unde poate fi achiziționat

Ruxandra Radulescu
19 sept. 2025, 15:47, Actualitate
Dacia lansează noul Duster CARGO. Cât costa autovehiculul și unde poate fi achiziționat
Galerie Foto 4

Dacia a lansat noul model Duster, denumit Cargo, și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Noul autovehicul pentru transportul de marfă aduce câteva modificări semnificative față de modelul precedent. 

Daci introduce noi elemente la noul model Duster Cargo, o autoutilitară, construită să răspundă nevoilor pieței din Marea Britanie.  Astfel, la actualul Duster, bancheta a fost eliminată pentru a face loc unui spațiu de încărcare cu un volum de 1149 litri, notează Profit.ro.

De asemenea, autoutilitara are o sarcină utilă de 430 kilograme.

O altă modificare importantă se poate observa la zona de încărcare, aceasta fiind separată de habitaclu printr-o plasă metalică. Aici sunt prezente și 4 puncte de ancorare pentru marfă fragilă. Geamurile laterale din spate sunt acoperite cu un film de protecție opac.

Dacia Duster Cargo dispune de două motorizări: Mild-Hybrid 130 4×4 și Hybrid 155. Pentru noua variantă utilitară a fost creat un sistem de recuperare a energiei calibrat pentru a recupera cât mai multă energie posibilă.

Plecarea de pe loc se face doar electric, iar rularea în regim urban va fi predominant în modul electric, în cazul motorizării hibride de 155 cai putere.

Cu ce dotări este echipat noul model Duster

Autoutilitara beneficiază de o echipare Expression cu jante de 17 inch, faruri LED, instrumentar digital de 7 inch și un ecran central de 10.1 inch. Printre dotările se mai găsesc: cruise control cu limitare de viteză, recunoașterea semnelor de circulație, asistent inteligent pentru viteză, cameră video pentru parcare, apel de urgență automat și frânare automată de urgență.

Cât costă Dacia Duster Cargo

Noul model Dacia Duster Cargo are un preț de pornire de 22.995 lire sterline pentru versiunea mild-hybrid, respectiv de 23.595 lire sterline pentru motorizarea hibridă.

FOTO: automarket.ro

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani