Dacia a lansat noul model Duster, denumit Cargo, și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Noul autovehicul pentru transportul de marfă aduce câteva modificări semnificative față de modelul precedent.

Daci introduce noi elemente la noul model Duster Cargo, o autoutilitară, construită să răspundă nevoilor pieței din Marea Britanie. Astfel, la actualul Duster, bancheta a fost eliminată pentru a face loc unui spațiu de încărcare cu un volum de 1149 litri, notează Profit.ro.

De asemenea, autoutilitara are o sarcină utilă de 430 kilograme.

O altă modificare importantă se poate observa la zona de încărcare, aceasta fiind separată de habitaclu printr-o plasă metalică. Aici sunt prezente și 4 puncte de ancorare pentru marfă fragilă. Geamurile laterale din spate sunt acoperite cu un film de protecție opac.

Dacia Duster Cargo dispune de două motorizări: Mild-Hybrid 130 4×4 și Hybrid 155. Pentru noua variantă utilitară a fost creat un sistem de recuperare a energiei calibrat pentru a recupera cât mai multă energie posibilă.

Plecarea de pe loc se face doar electric, iar rularea în regim urban va fi predominant în modul electric, în cazul motorizării hibride de 155 cai putere.

Cu ce dotări este echipat noul model Duster

Autoutilitara beneficiază de o echipare Expression cu jante de 17 inch, faruri LED, instrumentar digital de 7 inch și un ecran central de 10.1 inch. Printre dotările se mai găsesc: cruise control cu limitare de viteză, recunoașterea semnelor de circulație, asistent inteligent pentru viteză, cameră video pentru parcare, apel de urgență automat și frânare automată de urgență.

Cât costă Dacia Duster Cargo

Noul model Dacia Duster Cargo are un preț de pornire de 22.995 lire sterline pentru versiunea mild-hybrid, respectiv de 23.595 lire sterline pentru motorizarea hibridă.

