Dacia Sandero pierde teren în Europa, iar vânzările pentru modelul Logan se prăbușesc. Tesla revine în fruntea clasamentului

Vânzările Dacia Sandero au scăzut puternic în Europa în septembrie, pierzând teren în fața altor trei modele. În aceeași lună, Tesla Model Y a înregistrat o creștere de 54%, la 40.971 de unități, iar Model 3 a avansat cu 102%, la 25.058 de unități.

Tesla Model Y și Model 3 au ocupat primele două locuri în clasamentul european din septembrie, depășind Dacia Sandero și Volkswagen Golf. Sandero a înregistrat o scădere de 10,6%, la 17.592 de unități, în timp ce Tesla Model Y a ajuns lider și în clasamentul anual, cu 167.376 de vehicule vândute, în creștere cu 51,5%.

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Cum arata clasamentul următoarelor locuri

Volkswagen Tiguan a înregistrat o scădere cu 8,8%;

Mercedes GLC a înregistrat o creștere cu 53%;

Toyota Yaris Cross a înregistrat o scădere cu 1,3%;

Renault Clio a înregistrat o scădere cu 22,7%;

Peugeot 208 a înregistrat o creștere cu 1,7%;

Jaecoo 7 (model din China) a înregistrat o creștere cu 66%. Cele mai multe înmatriculări au fost în Marea Britanie.

Dacia Sandero ocupă locul al doilea în clasamentul anual european, cu 163.332 de unități și un declin de 11,2%, fiind urmată de Volkswagen Golf, cu 151.796 de vehicule. Tesla Model Y rămâne lider, însă ar putea pierde teren în lunile următoare și ar putea reveni în decembrie, odată cu livrările de la finalul trimestrului, arată Profit.ro.

Nici Dacia Duster, Bigster și Logan nu au intrat în Top 20 european în septembrie. Înmatriculările au scăzut cu 10,3% pentru Duster, 19,1% pentru Bigster și 35% pentru Logan. În primele nouă luni, modelul Duster a înregistrat o scădere cu 22,4%, în timp ce Bigster a crescut cu 61%, la 63.264 de unități.

Dacia Sandero câștigase teren în august 2026

De altfel, vă reamintim că în luna august 2026, Dacia Sandero revenise pe primul loc în topul vânzărilor din Europa. Repoziționarea a venit după ce în iulie 2026 au fost înregistrate peste 18.500 de înmatriculări pe aproape 90% dintre piețele europene. Modelul depășise Tesla Model Y, care ocupase prima poziție în iunie. Dacia Sandero a înregistrat o creștere de aproximativ 3%, cu avansuri puternice în Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Polonia, Italia și Franța. Rezultatele au fost susținute de începerea livrărilor noului Sandero facelift. Modelul are un nou design și motorizări noi. Mai multe detalii AICI.