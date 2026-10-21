Trump și Partidul Republican, contestați dur de votanții latino, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Alegătorii, dezamăgiți de deportările în masă: „Oricine, numai Trump nu”

Politicile de deportare ale lui Donald Trump provoacă nemulțumiri tot mai accentuate în comunitățile latino-americane care l-au susținut în 2024. În Florida, teama de raidurile agenților de imigrare afectează afacerile și viața de zi cu zi, iar republicanii riscă să piardă alegători înaintea scrutinului din noiembrie.

Teama de deportare schimbă viața comunităților latino-americane din Statele Unite și începe să afecteze relația dintre alegătorii hispanici și Partidul Republican. La aproape doi ani de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, unii dintre cei care l-au votat în 2024 spun că politicile sale privind imigrația au mers mult mai departe decât se așteptau, potrivit Economic Times.

În Doral, un oraș din apropierea Miami, în sudul Floridei, efectele raidurilor desfășurate de autoritățile federale se resimt în restaurante, magazine și școli. Angajații lipsesc de la serviciu, familiile evită să iasă din locuințe, iar părinții se tem să își mai trimită copiii la cursuri.

Orașul, supranumit „Doralzuela” datorită numeroasei comunități venezuelene, reprezintă un exemplu al tensiunilor provocate de campania de deportare a administrației Trump. În același timp, schimbarea de atitudine a unor locuitori ridică semne de întrebare privind capacitatea republicanilor de a păstra sprijinul electoral câștigat în rândul comunităților latino-americane.

Maria Perez, proprietara unui restaurant din Doral, se numără printre alegătorii care au avut încredere în promisiunile economice ale președintelui american. Acum, la 32 de ani, spune că realitatea este foarte diferită de ceea ce anticipase.

„Mă simt tristă și dezamăgită. Credeam că economia se va îmbunătăți”, a declarat proprietara unui restaurant, amintind de motivele pentru care l-a votat pe Trump.

Trei dintre angajații restaurantului său au încetat să mai vină la muncă, de teamă că ar putea fi reținuți și deportați. În același timp, vânzările au scăzut cu 40%, pe măsură ce clienții au început să evite ieșirile în oraș.

„Întreaga mea familie, toți prietenii mei se află în proceduri de imigrare și nu mai lucrează, nu-și mai duc viața de zi cu zi”, a adăugat Perez.

Femeia și-a exprimat fără echivoc nemulțumirea față de actualul președinte.

„Oricine, numai Trump nu”, a spus ea.

Frica de deportare paralizează comunități întregi. Republicanii încep să conteste politica lui Trump

Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 promițând una dintre cele mai ample campanii de deportare din istoria Statelor Unite. În timpul campaniei electorale, liderul republican a insistat că operațiunile vor viza în special infractorii recidiviști.

Însă amploarea intervențiilor autorităților federale a provocat nemulțumiri inclusiv în rândul unor alegători care au susținut înăsprirea politicilor de imigrație.

Potrivit datelor prezentate de AFP, peste o mie de persoane sunt reținute zilnic de autoritățile americane pentru imigrație. În Doral, locuitorii au început să folosească grupuri de mesagerie pentru a se avertiza reciproc atunci când observă agenți federali sau află despre noi rețineri.

Carlos Bermudez, un avocat de origine venezueleană în vârstă de 47 de ani, primește constant apeluri de la persoane care se confruntă cu proceduri de imigrare și se tem că ar putea fi deportate.

„Nu ies din casă, nu pot merge la muncă… Este o presiune psihologică constantă, care afectează întreaga comunitate”, a declarat Carlos Bermudez, avocat specializat în probleme de imigrație.

Deși se consideră republican, Bermudez spune că direcția adoptată de partid îl îngrijorează tot mai mult. Experiența politică din Venezuela l-a determinat să respingă ideologiile socialiste, însă acest lucru nu înseamnă că susține toate deciziile actualei administrații americane.

„Sunt republican pentru că provin dintr-o țară în care comunismul și socialismul au prins rădăcini, și nu vreau să continui cu acea ideologie, dar nu sunt de acord cu ceea ce face acum aripa extremistă a partidului”, a explicat el.

Nemulțumirile sunt recunoscute și de unii reprezentanți republicani la nivel local.

Rafael Pineyro, consilier local în Doral, susține că efectele campaniei de deportare depășesc granițele orașului și afectează comunitățile hispanice din întreaga regiune.

„Există incertitudine, există teamă… Nu este vorba doar de Doral, ci de întreaga comunitate latino din sudul Floridei care este afectată”, a declarat Rafael Pineyro, consilier local republican.

Sondajele arată nemulțumiri majore. Republicanii riscă să piardă teren înaintea alegerilor

Un sondaj realizat în septembrie de New York Times și Siena College indică o deteriorare a imaginii lui Donald Trump în rândul alegătorilor hispanici.

Conform cercetării, 66% dintre respondenții hispanici dezaprobau activitatea președintelui american, iar 78% declarau că ar prefera ca Partidul Democrat să preia controlul asupra Congresului.

Rezultatele sugerează o schimbare importantă față de alegerile din 2024, când republicanii au reușit să atragă sprijinul unor comunități latino-americane, inclusiv al alegătorilor de origine cubaneză și venezueleană din Florida.

Pentru Rafael Pineyro, problema nu este doar amploarea deportărilor, ci și diferența dintre promisiunile electorale și modul în care acestea sunt puse în practică.

„Nu este corect, pentru că nu asta s-a promis în 2024 când vorbeam despre (deportarea) infractorilor”, a afirmat consilierul republican.

El avertizează că strategia actuală ar putea compromite progresele electorale realizate de partid în ultimii ani, într-un stat unde votul comunităților latino-americane are o importanță politică semnificativă.