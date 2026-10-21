A găsit o conservă veche de 80 de ani și a desfăcut-o, plin de curiozitate. Ce a găsit înăuntru

Într-un video postat pe Tik Tok se prezintă cum o conserve veche de 80 de ani este desfăcută. Iată ce era, de fapt, înăuntru.

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Este vorba despre rația de supraviețuire dintr-un adăpost antiatomic. Conserva a fost desfăcută pentru a se dezvălui publicului ce anume conținea, acum 80 de ani, o astfel de rație de supraviețuire.

Astfel, după ce aceasta a fost desfăcută tacticos, înăuntru erau: o porție de cafea, cuburi de zahăr, puțină ciocolată și biscuiți.

În mod bizar, toate aceste alimente s-au menținut într-o stare acceptabilă, după atâția ani, ba chiar autorul a gustat dintr-un biscuite, după cum se arată în videoclip.

Dar, acum 80 de ani, astfel de cutii din metal erau un lucru obișnuit pentru a se păstra alimente, destinate acestor adăposturi.

Prin urmare, odată cu desfacerea acestei cutii vechi, s-a putut vedea ce tip de alimente obișnuiau oamenii să pună la păstrat pe termen lung.