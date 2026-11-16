Dacian Cioloș pierde șefia Francofoniei. Alegerile se amână, actualul mandat se prelungește cu încă un an

Dacian Cioloș nu a reușit să obțină funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au reușit să ajungă la un consens asupra niciunuia dintre cei patru candidați înscriși în cursă. Actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, va rămâne în funcție încă un an, iar alegerea unui nou secretar general va avea loc în 2027.

Cele 53 de state nu au ajuns la un consens la Sommet-ul Francofoniei

Potrivit anunțului oficial, statele membre au decis să organizeze un summit electiv extraordinar până la sfârșitul anului viitor. Până atunci, reprezentanta Rwandei va continua să conducă organizația. Rwanda a anunțat însă că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Astfel, competiția pentru conducerea organizației rămâne deschisă, iar statele și guvernele membre cu drepturi depline vor fi chemate din nou să decidă asupra viitorului secretar general.

Nicușor Dan se află în Cambodgia

Preşedintele Nicuşor Dan, a participat la al XX-lea Sommet al Francofoniei pentru a susţine candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de secretar general al Francofoniei. El a afirmat că acesta propune „o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, iar proiectul său ar permite României să-şi întărească influenţa în spaţiul francofon”.

„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030. Candidatura pentru cea mai înaltă poziţie într-o organizaţie internaţională de anvergură este un câştig pentru ţara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a transmis Nicuşor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Candidatura fostului premier pentru funcţia de secretar general al Francofoniei a fost depusă oficial de România pe 15 aprilie 2026.

România este al şaptelea contributor la bugetul Francofoniei.