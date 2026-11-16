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Operațiune amplă a DIICOT: 26 de percheziții în Caraș-Severin și Suceava, într-un dosar de trafic de droguri

Operațiune amplă a DIICOT: 26 de percheziții în Caraș-Severin și Suceava, într-un dosar de trafic de droguri
DIICOT: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
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Operațiune de amploare a DIICOT în județele Caraș-Severin și Suceava, notează Mediafax. Procurorii au efectuat 26 de percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Ancheta vizează două grupări de criminalitate organizată formate din peste 20 de membri, care ar fi acționat începând cu prima parte a anului 2026 în Caransebeș și în localitățile învecinate. Potrivit procurorilor, grupările ar fi urmărit obținerea unor câștiguri importante din comercializarea cocainei, a drogurilor sintetice de mare risc și a substanțelor cu efecte psihoactive.

Două grupări care colaborau pentru distribuirea drogurilor

Cele două grupări aveau structuri și componențe diferite, însă colaborau pentru schimburi de droguri și facilitarea distribuției către consumatori.

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Prima grupare s-ar fi format în primăvara acestui an și ar fi fost specializată în distribuirea drogurilor sintetice de mare risc și a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive, în special în Caransebeș. Liderul acesteia ar fi asigurat aprovizionarea, inclusiv prin comenzi online din state vest-europene, de unde procura substanțe active utilizate la prepararea drogurilor.

Distribuția se realiza în principal prin metoda „dead drop”. Aceasta presupunea plasarea substanțelor în anumite locuri prestabilite și transmiterea coordonatelor către cumpărători după confirmarea plății, fără ca distribuitorii să intre în contact direct cu consumatorii.

Liderul ar fi coordonat întreaga activitate și ar fi vândut personal droguri unor clienți considerați de încredere. Ceilalți membri aveau atribuții privind distribuția stradală, recuperarea datoriilor, protejarea activității infracționale și înlăturarea concurenței.

Cocaină vândută inclusiv persoanelor cu venituri ridicate

Cea de-a doua grupare s-ar fi dezvoltat începând cu jumătatea anului 2026 și ar fi fost specializată în comercializarea drogurilor de mare risc, în special cocaină.

Potrivit DIICOT, liderul acesteia coordona atât rețeaua de vânzători stradali, cât și vânzarea directă către propria clientelă, formată în special din persoane cu disponibilități financiare ridicate. Membrii aflați pe nivelurile inferioare se ocupau de distribuirea drogurilor către consumatori și adoptau măsuri de precauție pentru a evita identificarea de către autorități.

Anchetatorii au descoperit și relații de colaborare între cele două grupări, membrii acestora achiziționând și schimbând între ei droguri și substanțe psihoactive pentru revânzarea ulterioară.

Investigațiile au scos la iveală și existența altor persoane care, deși nu făceau parte din structura celor două grupări, se aprovizionau de la membrii acestora și distribuiau ulterior drogurile în propriile cercuri de cunoștințe. Activitatea de distribuție s-ar fi extins inclusiv în Reșița, unde au fost identificate persoane care foloseau, la rândul lor, metoda „dead drop” pentru comercializarea substanțelor interzise.

În urma operațiunii, persoanele vizate sunt conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, unde au loc audieri.

Mobilizare importantă de forțe de ordine

Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin. La operațiune participă și polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Timișoara, Suceava și Arad, precum și jandarmi din Caraș-Severin, Timișoara, Mehedinți și Suceava.

De asemenea, au fost implicați polițiști din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș, respectiv Biroul de Investigații Criminale, Biroul de Ordine Publică și Secția 2 Poliție Rurală Caransebeș.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

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