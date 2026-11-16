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Sondaj Politico: Partidul Republican, profund divizat după înfrângerea la alegerile din SUA. Nucleul dur al MAGA rămâne alături de Trump

Sondaj Politico: Partidul Republican, profund divizat după înfrângerea la alegerile din SUA. Nucleul dur al MAGA rămâne alături de Trump
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La două săptămâni după înfrângerea usturătoare suferită de Partidul Republican la alegerile „midterm” în fața democraților, tensiunile politice continuă să crească în tabăra lui Trump în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028. Un sondaj realizat de Politico arată o scindare majoră între nucleul dur al MAGA și ceilalți americani care l-au votat pe Donald Trump în 2024. 

Înfrângerile grele suferite de Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, mai ales în statele istoric republicane, au scos la iveală diviziuni în interiorul coaliției electorale care l-a readus pe Donald Trump la Casa Albă în 2024. Un nou sondaj realizat de PF Global pentru Politico, la câteva zile după scrutin, arată că susținătorii mișcării MAGA și ceilalți alegători republicani au opinii complet diferite despre responsabilitatea președintelui pentru rezultatele electorale și despre viitorul partidului.

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Diferențele sunt vizibile inclusiv în modul în care cele două categorii de alegători interpretează pierderea controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului. Pe de o parte, susținătorii MAGA consideră că republicanii ar trebui să continue să sprijine agenda lui Trump, iar pe de cealaltă parte, alegătorii care nu se identifică cu această mișcare susțin distanțarea partidului de actualul președinte.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Aproximativ unul din cinci alegători ai lui Trump din 2024 care nu se identifică drept MAGA a declarat că a votat pentru candidați democrați la alegerile din noiembrie 2026.

Rezultatele sondajului vin după luni în care cercetările de opinie au indicat diferențe între alegătorii republicani în privința politicii de imigrație, a războiului cu Iranul și a influenței exercitate de președinte asupra partidului.

„Pe măsură ce Partidul Republican își va petrece următorii doi ani încercând să-și descopere identitatea și valorile, aceste diviziuni vor fi și mai evidente”, a declarat Doug Heye, strateg republican.

MAGA îl apără pe Trump. Ceilalți republicani îi atribuie responsabilitatea înfrângerii la midterms

Potrivit sondajului, majoritatea alegătorilor care l-au susținut pe Trump în 2024, dar nu se identifică cu mișcarea MAGA, consideră că politicile și acțiunile președintelui au contribuit la pierderea majorităților republicane din Congres. În această categorie, 59% dintre respondenți l-au indicat pe Donald Trump drept unul dintre cei care au pierdut politic în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

În schimb, susținătorii MAGA sunt mai puțin dispuși să îi atribuie responsabilitatea pentru rezultatele scrutinului. O parte dintre aceștia consideră că republicanii ar fi obținut rezultate mai bune dacă numele președintelui s-ar fi aflat pe buletinele de vot.

U.S. President Donald J. Trump exits the House Chamber after delivering the first State of the Union address of his second term to a joint session of Congress in the House Chamber of the United States Capitol in Washington, D.C., on Tuesday, February 24, 2026. Kenny Holston/Pool via REUTERS

Diferențele de opinie se regăsesc și în conducerea partidului. După alegeri, unii republicani au început să critice rolul lui Trump în campania electorală, în timp ce alții au solicitat o analiză internă, fără să îl indice direct pe președinte drept responsabil.

Într-o scrisoare adresată parlamentarilor republicani, 31 de membri ai Comitetului Național Republican au cerut o evaluare a rezultatelor.

„Nu există nicio modalitate de a îndulci ceea ce s-a întâmplat în ziua alegerilor. De la un capăt la altul al țării și chiar în unele dintre cele mai conservatoare zone ale țării, republicanii au fost umiliți”, au transmis semnatarii documentului.

Ce a înțeles Trump după înfrângerea republicanilor la midterms

Donald Trump a respins ideea că ar fi principalul responsabil pentru pierderile electorale. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, președintele a insistat că rezultatul ar fi fost diferit dacă ar fi candidat personal.

„Pur și simplu nu am fost pe buletinul de vot. Dacă aș fi fost, am fi câștigat cu o majoritate covărșitoare!”, a scris Donald Trump.

Acord istoric pentru securitatea Groenlandei

Acord istoric pentru securitatea Groenlandei

Casa Albă a apărat, la rândul său, activitatea președintelui.

„Președintele Trump nu va înceta niciodată să obțină rezultate pentru poporul american și, fără îndoială, va rămâne în istorie ca cel mai de succes și mai influent președinte din istoria Americii”, a declarat Davis Ingle, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Discuțiile privind viitorul partidului sunt influențate și de nemulțumirile față de unele politici ale administrației. Deportările în masă, tarifele comerciale și războiul cu Iranul au generat opoziție în rândul unei părți a electoratului american.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, Trump a admis că războiul cu Iranul și creșterea prețurilor la benzină ar fi putut contribui la pierderile republicanilor. Președintele a invocat însă și nemulțumirile alegătorilor față de anumiți candidați ai partidului.

Un membru al Partidului Republican implicat în campaniile electorale, care a vorbit sub protecția anonimatului, a susținut că rezultatul scrutinului arată necesitatea unei schimbări de strategie.

„Este foarte clar că ziua alegerilor din 2026 a reprezentat o mustrare fără echivoc la adresa lui Donald Trump, atât la nivel personal, cât și în ceea ce privește politicile sale. Mișcarea MAGA are nevoie de o rebranduire serioasă dacă vrea să aibă succes în viitor”, a declarat acesta.

Aproape jumătate dintre alegătorii lui Trump care nu se identifică drept MAGA consideră că reprezentanții republicani ar fi trebuit să se distanțeze de președinte în privința politicilor economice.

JD Vance sau Marco Rubio? Republicanii discută deja despre alegerile prezidențiale din 2028

Rezultatele sondajului scoate în evidență și diferențe privind direcția politică pe care Partidul Republican ar trebui să o urmeze în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

Susținătorii MAGA preferă un viitor candidat care a făcut parte din administrația Trump și care ar continua orientarea politică a actualului președinte. În schimb, o parte dintre ceilalți alegători republicani sunt deschiși către un candidat care să propună o abordare diferită.

În Congres, unii republicani discută tot mai frecvent despre o eventuală candidatură a secretarului de stat Marco Rubio, considerând că acesta ar putea reprezenta o alternativă la vicepreședintele JD Vance, asociat îndeaproape cu agenda politică a lui Trump.

JD Vance, Marco Rubio, donald trump

JD Vance, Marco Rubio și Donald Trump

Printre numele menționate pentru viitoarea competiție prezidențială se află și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Kevin Hern, reprezentant republican și viitor senator de Oklahoma, a declarat că partidul trebuie să analizeze rezultatele alegerilor și să își adapteze strategia.

„Cred că toată lumea își rezervă dreptul de a se adapta. Știți, să învețe din asta”, a declarat Hern.

Întrebat pe cine ar prefera dintre JD Vance, Marco Rubio și Ron DeSantis, politicianul a răspuns zâmbind: „Toți”.

În pofida dezacordurilor privind rolul lui Trump, sondajul mai arată că alegătorii care l-au votat în 2024 sunt, în ansamblu, mai optimiști în privința viitorului Partidului Republican decât în privința capacității președintelui de a-și reveni politic după alegeri.

Puțin peste jumătate dintre aceștia consideră că Donald Trump poate depăși efectele înfrângerilor electorale. Comitetul Național Republican susține însă că președintele continuă să aibă un rol central în strategia partidului.

„Președintele Trump rămâne liderul incontestabil al partidului nostru, cel care a redus impozitele, a scăzut costurile medicamentelor și a asigurat securitatea frontierei noastre. Republicanii vor continua să valorifice capacitatea sa de a mobiliza baza noastră electorală și de a expune bilanțul dezastruos al democraților pentru a recâștiga majoritatea în 2028”, a declarat Natalie Baldassarre, purtătoarea de cuvânt a Comitetului Național Republican.

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