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S-au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor. Oamenii legii, atacați cu pietre

S-au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor. Oamenii legii, atacați cu pietre
S-au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer
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Polițiștii au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnal, scrie Opinia Timișoarei. S-a întâmplat în Reșița, iar ce a urmat descrie perfect haosul care guvernează străzile României.

Potrivit sursei citate, oamenii legii au pornit în urmărirea mașinii, iar șoferul a oprit lângă o casă, unde a intrat să se ascundă.

Polițiștii au fost atacați de apropiații fugarului

Polițiștii au fost atacați de apropiații fugarului

Polițiștii, atacați de apropiații fugarului

Ca să-l scape mai repede pe fugar, mai multe persoane i-au atacat pe polițiști cu pietre. În încercarea de a aplana conflictul izbucnit, agenții au tras focuri de armă.

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„La data de 15 noiembrie 2026, în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Bistra din municipiul Reșița, au efectuat semnalele regulamentare de oprire, luminoase și sonore, adresate conducătorului unui autoturism care nu deținea permis de conducere. Acesta nu s-a conformat solicitărilor polițiștilor, continuându-și deplasarea, motiv pentru care echipajul a pornit în urmărirea sa. La scurt timp, conducătorul auto a oprit autoturismul în apropierea unei locuințe și a încercat să fugă, fiind urmărit de polițiști”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii susțin că, în momentul în care au încercat să-l imobilizeze pe șoferul respectiv, mai multe persoane au intervenit și i-au atacat cu pietre.

„Pentru gestionarea situației, polițiștii au făcut uz de armă. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție, jandarmi și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Ca urmare a folosirii armamentului, nu au rezultat victime”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

În bătaia iscată, doi polițiști au fost loviți puternic, iar unul dintre ei a ajuns la spital, pentru investigații medicale amănunțită.

Având cătușele puse la mâini, șoferul urmărit a reușit, totuși, să fugă și acum este căutat de polițiști.

Comentarii 1
  • Mircea Cristi

    In mod normal in acest caz se numeste ultraj. Toti trebuie prinsi si tinuti in inchisoare pana cand se da decizie definitiva. Este clar ca sunt un pericol public. Iar la proces, judecatorul sa dea pedeapsa maxima prevazuta de lege. Este clar ca oamenii sunt rau voitori si practic infractori cu acte in regula. Un om normal, corect si decent nu ar face asa ceva.

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