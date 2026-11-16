Prima pagină » Actualitate » Ploi, ninsori și temperaturi maxime de 15°C. Cum va fi vremea, astăzi, în fiecare regiune a țării

Ploi, ninsori și temperaturi maxime de 15°C. Cum va fi vremea, astăzi, în fiecare regiune a țării

Ploi, ninsori și temperaturi maxime de 15°C. Cum va fi vremea, astăzi, în fiecare regiune a țării
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vremea va fi instabilă în mare parte din țară, cu ploi și vânt puternic. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, cu un strat de zăpadă de până la 5 centimetri. Pe creste, rafalele pot ajunge la 90 km/h. Maximele vor fi între 6 și 15 grade Celsius, iar în București, în jur de 10 grade. Iată cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, astăzi.

Ziua de luni, 16 noiembrie 2026, vine cu o vreme răcoroasă în majoritatea regiunilor din țară. Temperaturile maxime vor atinge 15 grade Celsius, iar în anumite zone se vor înregistra precipitații, lapoviță și ninsori.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Situația meteo la ora 10:00

Ploi, ninsori și temperaturi maxime de 15°C

Pe timpul zilei, va ploua în Banatul, Crișana și mare parte din Oltenia, iar local și în Muntenia. Noaptea, precipitațiile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp, iar în Carpații Occidentali pot depăși izolat 20-25 l/mp.

La munte, la altitudini mari, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri. Vântul poate atinge 90 km/h pe creste. Temperaturile vor varia între 6 și 15 grade ziua și între 2 și 11 grade noaptea. Pe alocuri se va forma ceață.

În București, cerul va fi predominant noros, iar noaptea sunt așteptate ploi slabe. Maxima va ajunge la 10 grade, iar minima va fi de 5-6 grade. La Cluj, temperaturile urcă până la 10 grade, cu ploi slabe și izolate.

Vremea în zonele montane

Vremea se va încălzi ușor la munte, dar ploile se vor extinde treptat în toată zona montană. La altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare, cu un strat de zăpadă de până la 5 centimetri. În Carpații Occidentali, cantitățile de apă pot depăși izolat 25 l/mp. Vântul va atinge 90 km/h pe creste.

Informare ANM: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori

Astăzi, meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1.700 de metri.

„Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.

Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm”, anunță ANM.

În vigoare se află și un cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până la ora 20:00, în județul Caraș-Severin.

„În intervalul menționat, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h. Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 45…50 km/h vor fi și restul Banatului și în Moldova”, anunță ANM.

București: Prognoză Meteorologică pentru intervalul 16.11.2026, ora 08:00 – 16.11.2026, ora 20:00

  • Cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECES”El Jefe de Jefes”, cel care a pus bazele marilor carteluri mexicane, a murit. Miguel Ángel Félix Gallardo avea 80 de ani
10:27
”El Jefe de Jefes”, cel care a pus bazele marilor carteluri mexicane, a murit. Miguel Ángel Félix Gallardo avea 80 de ani
Tabel ninsori Sărbători. Iată cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, pentru fiecare oraș în parte. Prognozele meteorologilor Accuweather și ANM
10:16
Tabel ninsori Sărbători. Iată cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, pentru fiecare oraș în parte. Prognozele meteorologilor Accuweather și ANM
ULTIMA ORĂCălin Georgescu ar putea fi mutat în penitenciar din Arestul Central. Magistrații decid astăzi. Susținătorii fostul candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov
09:50
Călin Georgescu ar putea fi mutat în penitenciar din Arestul Central. Magistrații decid astăzi. Susținătorii fostul candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov
FLASH NEWSLudovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale
09:47
Ludovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale
INCIDENTS-au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor. Oamenii legii, atacați cu pietre
09:43
S-au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor. Oamenii legii, atacați cu pietre
REACȚIEPonta a găsit soluția pentru criza din România. Cum vede fostul premier diminuarea sărăcirii populației și a slăbirii economiei
09:19
Ponta a găsit soluția pentru criza din România. Cum vede fostul premier diminuarea sărăcirii populației și a slăbirii economiei
Mediafax
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Cel mai lung viaduct din vestul României se apropie de finalizare. Cum au progresat lucrările la „autostrada cu tuneluri”
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Regretul neașteptat care îl urmărește pe Regele Charles și astăzi. Fanii au rămas surprinși
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Ce se întâmplă doctore
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
25 de destinații de vizitat în 2027. Ce locuri surprinzătoare se află pe lista National Geographic?
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
FLASH NEWSTrump, Putin și Xi Jinping, față-n față joi, la aceeași masă, în China. Armele nucleare, războiul Ucraina și Iran, temele-cheie ale trilateralei
10:21
Trump, Putin și Xi Jinping, față-n față joi, la aceeași masă, în China. Armele nucleare, războiul Ucraina și Iran, temele-cheie ale trilateralei
NEWS ALERTSURSE | 111 imobile, conturi și bunuri puse sub sechestru în dosarul fratelui șefului CCIR, Gabriel Daraban. Noi nume grele din lumea petrolieră puse sub acuzare
09:56
SURSE | 111 imobile, conturi și bunuri puse sub sechestru în dosarul fratelui șefului CCIR, Gabriel Daraban. Noi nume grele din lumea petrolieră puse sub acuzare
FLASH NEWSSondaj Politico: Partidul Republican, profund divizat după înfrângerea la alegerile din SUA. Nucleul dur al MAGA rămâne alături de Trump
09:29
Sondaj Politico: Partidul Republican, profund divizat după înfrângerea la alegerile din SUA. Nucleul dur al MAGA rămâne alături de Trump
VIDEOIon Cristoiu: Nicușor Dan se încăpățânează să nu răspundă la întrebarea – De ce lipsește România din Delegația europeană de la negocierile ruso-ucrainene?
09:09
Ion Cristoiu: Nicușor Dan se încăpățânează să nu răspundă la întrebarea – De ce lipsește România din Delegația europeană de la negocierile ruso-ucrainene?
COMUNICATCum împiedici un diagnostic să schimbe viitorul copiilor
09:00
Cum împiedici un diagnostic să schimbe viitorul copiilor
AUTOEfectele dosarului șpăgilor de la Permise Sibiu: candidații, trimiși la Vâlcea sau Alba. „Îi afectează pe elevi”
08:59
Efectele dosarului șpăgilor de la Permise Sibiu: candidații, trimiși la Vâlcea sau Alba. „Îi afectează pe elevi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe