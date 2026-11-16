Ploi, ninsori și temperaturi maxime de 15°C. Cum va fi vremea, astăzi, în fiecare regiune a țării

Vremea va fi instabilă în mare parte din țară, cu ploi și vânt puternic. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, cu un strat de zăpadă de până la 5 centimetri. Pe creste, rafalele pot ajunge la 90 km/h. Maximele vor fi între 6 și 15 grade Celsius, iar în București, în jur de 10 grade. Iată cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, astăzi.

Ziua de luni, 16 noiembrie 2026, vine cu o vreme răcoroasă în majoritatea regiunilor din țară. Temperaturile maxime vor atinge 15 grade Celsius, iar în anumite zone se vor înregistra precipitații, lapoviță și ninsori.

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Ploi, ninsori și temperaturi maxime de 15°C

Pe timpul zilei, va ploua în Banatul, Crișana și mare parte din Oltenia, iar local și în Muntenia. Noaptea, precipitațiile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp, iar în Carpații Occidentali pot depăși izolat 20-25 l/mp.

La munte, la altitudini mari, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri. Vântul poate atinge 90 km/h pe creste. Temperaturile vor varia între 6 și 15 grade ziua și între 2 și 11 grade noaptea. Pe alocuri se va forma ceață.

În București, cerul va fi predominant noros, iar noaptea sunt așteptate ploi slabe. Maxima va ajunge la 10 grade, iar minima va fi de 5-6 grade. La Cluj, temperaturile urcă până la 10 grade, cu ploi slabe și izolate.

Vremea în zonele montane

Vremea se va încălzi ușor la munte, dar ploile se vor extinde treptat în toată zona montană. La altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare, cu un strat de zăpadă de până la 5 centimetri. În Carpații Occidentali, cantitățile de apă pot depăși izolat 25 l/mp. Vântul va atinge 90 km/h pe creste.

Informare ANM: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori

Astăzi, meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1.700 de metri.

„Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.

Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm”, anunță ANM.

În vigoare se află și un cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până la ora 20:00, în județul Caraș-Severin.

„În intervalul menționat, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h. Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 45…50 km/h vor fi și restul Banatului și în Moldova”, anunță ANM.

București: Prognoză Meteorologică pentru intervalul 16.11.2026, ora 08:00 – 16.11.2026, ora 20:00