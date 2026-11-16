Călin Georgescu ar putea fi mutat în penitenciar din Arestul Central. Magistrații decid astăzi. Susținătorii fostul candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov

Călin Georgescu ar putea fi mutat de la Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va ajunge astăzi în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov vor decide dacă se mai justifică menținerea sa în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată.

În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov unde va afla ce vor decide magistrații în ceea ce privește menținerea sa în arest preventiv.

Susținătorii fostul candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov

Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Tribunalului Ilfov, acolo unde ar urma să ajungă și fostul canditat la președinție. Aceștia strigă lozinci precum ”Ați arestat un om nevinovat” și ”Nu patrioții, arestați hoții”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.