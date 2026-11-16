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15 mâncăruri de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu pe care mulți le-au uitat astăzi. Ce mâncau românii când nu aveau ce să mănânce

15 mâncăruri de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu pe care mulți le-au uitat astăzi. Ce mâncau românii când nu aveau ce să mănânce
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Iată 15 mâncăruri de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu pe care mulți le-au uitat astăzi. Ce mâncau românii când nu aveau ce să mănânce.

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Înainte de a exista supermarketuri și alte magazine non-stop, sau meniuri stufoase și colorate, românii se confruntau zilnic cu întrebarea: „ce mâncăm astăzi?”, iar răspunsul era dat de ceea ce se găsea prin frigider, din ce se mai găsea la alimentara din colt sau din ce mai rămăsese de ieri și putea fi valorificat și azi.

Astfel, mâncarea din ”Epoca de Aur” nu era o modă, era realitate și viața de zi cu zi. Iată, așadar, 15 preparate pe care românii le mâncau… atunci când nu aveau ce să mai mănânce. Erau preparate simple, pe care românii de azi abia dacă le mai știu.

Primul preparat readus în amintire este poate cel mai des mâncat lucru în acele vremuri: pâinea neagră cu untură și sare. Este o simplă felie de pâine de secară sau de grâu integral, unsă generos cu untură alba, cu ceapă și poate cu boia de ardei. Untura se extrăgea din topirea slăninii, pusă în borcan, la rece. Al doilea preparat este ciorba de varză cu afumătură, nu cea a restaurantelor de azi, ci cea care se consuma cu pâine. Varza se găsea pe atunci și se gătea toată iarna.

Al treilea preparat nu se mai găsește azi, dar cei care au crescut în România anilor 80 îl recunosc imediat: este vorba despre scrob, un fel de omletă, dar gătită altfel, mai densă și mai consistentă. Scrobul se făcea din ouă, lapte și sare. Se amesteca pe foc mic până când devenea cremos. Se mânca cu pâine sau cu bulion. Era micul dejun sau cina de urgență, potrivit canalului de YouTube Neamul Tău.

Alte mâncăruri de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu pe care mulți le-au uitat astăzi

– macaroane cu brânză de vaci
– tocănița de cartofi
– iahnia de fasole
– ciorba de cartofi cu afumătură
– pâinea neagră cu bulion și sare
– fasolea bătută cu ceapă călită
– mămăliga cu lapte și brânză
– cartofii fierți cu ceapă și ulei
– zacusca
– ciorba de ștevie sau de urzici
– balmoșul
– laptele cu pâine

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