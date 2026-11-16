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Ponta a găsit soluția pentru criza din România. Cum vede fostul premier diminuarea sărăcirii populației și a slăbirii economiei

Ponta a găsit soluția pentru criza din România. Cum vede fostul premier diminuarea sărăcirii populației și a slăbirii economiei
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Victor Ponta a vorbit despre criza economică și sărăcirea populației, pe fondul inflației și al creșterii taxelor. Fostul premier al României a prezentat o posibilă soluție și a spus că responsabilitatea rezolvării problemelor revine celor aflați la guvernare.

Victor Ponta avertizează că o nouă majorare a taxelor și impozitelor ar fi o „greșeală”. Fostul premier a vorbit despre sărăcirea populației și problemele economiei, într-o intervenție la România TV.

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Victor Ponta

„Eu nu văd altă soluție decât să repornești economia românească. (…) Sunt cele două versiuni: versiunea Traian Băsescu din 2010 – a tăiat, a tăiat, a tăiat cheltuieli de la stat. A doua versiune, când eu am scăzut taxele, am sprijinit economia să crească. Nu văd a treia versiune”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta spune că incertitudinea îi nemulțumește cel mai mult pe români, care nu știu la ce cheltuieli să se aștepte. Fostul premier a atras atenția asupra costurilor facturilor, serviciilor medicale și carburanților, mai ales în pragul sărbătorilor.

„Cel mai rău lucru este incertitudinea. Oamenii nu sunt neapărat supărați că o taxă sau alta e mai mare. Sunt supărați pentru că nu știu ce va urma. Nu știu cât o să-i coste facturile, spitalul, benzina. (…) Vin sărbătorile. Câți oamenii au bani să-și cumpere mâncare și cadouri pentru copii?”, a subliniat Victor Ponta.

Ponta: „Recalcularea greșită a pensiilor, o catastrofă”

Victor Ponta susține că partidele aflate la guvernare trebuie să găsească soluții pentru problemele românilor. Fostul premier a criticat și recalcularea pensiilor, pe care a numit-o „o catastrofă”, acuzând erori care au afectat milioane de oameni.

„La guvernare au fost sau sunt PNL, USR, UDMR, PSD. Ei trebuie să rezolve, nu eu. Dacă n-o fac, oamenii vor fi tot mai supărați. (…) Soluția e întotdeauna la cei care au pâinea și cuțitul, nu?

Recalcularea greșită a pensiilor, o catastrofă! Milioane de pensii. Alea nu sunt numere, sunt niște oameni care au muncit toată viața lor și statul român și-a bătut joc de ei; din incompetență, nu din rea-voință”, a mai spus Ponta.

Comentarii 1
  • Cib Cia

    Soluția este și-și. Tăiere în carne vie a dezmățului bugetar, inclusiv salariile și pensiile nesimțite, nesimțite pentru ca sunt prea mari și plătite fără contribuții și reduceri de taxe. Bineînțeles oprita de urgență plata de miliarde pentru Ucraina. Pentru un fost PM cannot subtire planul domniei sale.

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