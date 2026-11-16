Ponta a găsit soluția pentru criza din România. Cum vede fostul premier diminuarea sărăcirii populației și a slăbirii economiei

Victor Ponta a vorbit despre criza economică și sărăcirea populației, pe fondul inflației și al creșterii taxelor. Fostul premier al României a prezentat o posibilă soluție și a spus că responsabilitatea rezolvării problemelor revine celor aflați la guvernare.

Victor Ponta avertizează că o nouă majorare a taxelor și impozitelor ar fi o „greșeală”. Fostul premier a vorbit despre sărăcirea populației și problemele economiei, într-o intervenție la România TV.

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„Eu nu văd altă soluție decât să repornești economia românească. (…) Sunt cele două versiuni: versiunea Traian Băsescu din 2010 – a tăiat, a tăiat, a tăiat cheltuieli de la stat. A doua versiune, când eu am scăzut taxele, am sprijinit economia să crească. Nu văd a treia versiune”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta spune că incertitudinea îi nemulțumește cel mai mult pe români, care nu știu la ce cheltuieli să se aștepte. Fostul premier a atras atenția asupra costurilor facturilor, serviciilor medicale și carburanților, mai ales în pragul sărbătorilor.

„Cel mai rău lucru este incertitudinea. Oamenii nu sunt neapărat supărați că o taxă sau alta e mai mare. Sunt supărați pentru că nu știu ce va urma. Nu știu cât o să-i coste facturile, spitalul, benzina. (…) Vin sărbătorile. Câți oamenii au bani să-și cumpere mâncare și cadouri pentru copii?”, a subliniat Victor Ponta.

Ponta: „Recalcularea greșită a pensiilor, o catastrofă”

Victor Ponta susține că partidele aflate la guvernare trebuie să găsească soluții pentru problemele românilor. Fostul premier a criticat și recalcularea pensiilor, pe care a numit-o „o catastrofă”, acuzând erori care au afectat milioane de oameni.

„La guvernare au fost sau sunt PNL, USR, UDMR, PSD. Ei trebuie să rezolve, nu eu. Dacă n-o fac, oamenii vor fi tot mai supărați. (…) Soluția e întotdeauna la cei care au pâinea și cuțitul, nu?

Recalcularea greșită a pensiilor, o catastrofă! Milioane de pensii. Alea nu sunt numere, sunt niște oameni care au muncit toată viața lor și statul român și-a bătut joc de ei; din incompetență, nu din rea-voință”, a mai spus Ponta.