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”El Jefe de Jefes”, cel care a pus bazele marilor carteluri mexicane, a murit. Miguel Ángel Félix Gallardo avea 80 de ani

Elena Popescu
”El Jefe de Jefes”, cel care a pus bazele marilor carteluri mexicane, a murit. Miguel Ángel Félix Gallardo avea 80 de ani
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”El Jefe de Jefes”, cel care a pus bazele marilor carteluri mexicane, a murit duminică, într-un  spital. Miguel Ángel Félix Gallardo avea 80 de ani.

Félix Gallardo era considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din istorie și este cunoscut pentru crearea unei alianțe între grupările criminale din Columbia și propriul său cartel mexican.

Supranumit „Nașul” sau „Șeful șefilor”, Félix Gallardo a condus puternicul Cartel Guadalajara, care a dominat traficul de droguri din Mexic în perioada de vârf a comerțului cu cocaină din anii 1980. La acea vreme, organizația a pus bazele unui nou mod de operare în traficul ilegal de droguri, care continuă să fie folosit și în prezent. Félix Gallardo se afla în custodia autorităților din 1989, notează BBC.

Miguel Ángel Félix Gallardo a încheiat un parteneriat cu Pablo Escobar

Miguel Ángel Félix Gallardo a condus organizația care a revoluționat contrabanda cu droguri în regiune, prin încheierea unor parteneriate cu cartelurile columbiene, în special cu Cartelul Medellín al lui Pablo Escobar. Această colaborare a permis combinarea producției de cocaină din regiunea Anzilor cu transportul drogurilor prin Mexic, peste graniță, către Statele Unite. La un moment dat, se estima că aproximativ 80% din întreaga cantitate de cocaină care intra în SUA provenea de la Cartelul Medellín. Félix Gallardo și organizația sa au avut un rol esențial în introducerea drogurilor pe teritoriul american.

În perioada sa de maximă putere, Cartelul Guadalajara, condus de Félix Gallardo, exercita o influență uriașă asupra politicii și instituțiilor de aplicare a legii din Mexic, controlând rețele întregi de poliție și administrații ale unor state mexicane.

În 1985, autoritățile au început să strângă tot mai mult cercul în jurul liderilor cartelului, după torturarea și uciderea unui agent al Agenției Americane Antidrog (DEA), Enrique „Kiki” Camarena. Camarena provocase furia traficanților după ce descoperise și distrusese o plantație uriașă de marijuana din statul mexican Chihuahua, care aparținea organizației criminale. Asasinarea sa a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare a unor suspecți desfășurate vreodată de guvernul american în America de Nord.

Félix Gallardo a fost capturat în 1989

În 1989, Félix Gallardo a fost capturat și condamnat la zeci de ani de închisoare. Din cauza stării precare de sănătate, în 2022 i s-a aprobat executarea pedepsei în arest la domiciliu, însă problemele tehnice legate de monitorizarea electronică prin brățară au împiedicat transferul său.

Acesta a murit într-un spital din Guadalajara, orașul său natal.

Forțe de poliție penitenciară mexicane, puternic înarmate, au asigurat paza în jurul Spitalului Country 2000, unde Miguel Ángel Félix Gallardo fusese internat la începutul acestei săptămâni.

Foto: Profimedia

Legătura dintre Félix Gallardo și celebrul „El Chapo”

În anii 1980, Joaquín „El Chapo” Guzmán i-a fost prezentat lui Félix Gallardo, care l-a însărcinat să coordoneze activitățile logistice ale organizației sale de trafic de droguri. După arestarea lui Félix Gallardo și destrămarea organizației sale, a apărut Cartelul Sinaloa, condus de Guzmán, care avea să devină, la rândul său, unul dintre cele mai cunoscute nume asociate traficului internațional de droguri.

În 2019, Guzmán a fost condamnat la închisoare pe viață pentru infracțiuni care includeau traficul de droguri și spălarea banilor, în urma unuia dintre cele mai mediatizate procese din istoria recentă a Statelor Unite.

Viața lui Félix Gallardo a fost prezentată în mai multe producții de televiziune, inclusiv în serialul Netflix Narcos: Mexico. Serialul a ilustrat ascensiunea sa la putere, precum și relația pe care a avut-o cu Joaquín „El Chapo” Guzmán.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

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