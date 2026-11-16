SURSE | 111 imobile, conturi și bunuri puse sub sechestru în dosarul fratelui șefului CCIR, Gabriel Daraban. Noi nume grele din lumea petrolieră puse sub acuzare

Anchetatorii DIICOT ar fi sechestrat 111 imobile ale inculpaților cercetați în mega-dosarul de evaziune fiscală cu produse petroliere, în care a fost reținut pentru 24 de ore fratele șefului CCIR, Gabriel Daraban, anunță pentru Gândul, surse judiciare.

Sursele noastre arată că aproape în cazul fiecăruia dintre cei puși sub acuzare, și implicit sub control judiciar ar fi fost luată și măsura sechestrului asiguratoriu asupra imobilului sau imobilelor deținute de aceștia.

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CEO și director din Socar Petroleum, sub acuzare

Aceleași surse susțin că, între timp, anchetatorii DIICOT ar fi pus sub acuzare noi persoane, respectiv pe fostul CEO al companiei Socar Petroleum precum și pe directorul lanțului de aprovizionare.

Este vorba astfel de Ramil Asadulzade și de Florin Georgescu, iar ambii sunt anchetați de procurorii de la crimă organizată pentru sustragerea de la plata accizelor și de la plata TVA aferente.

Cei doi ar fi declarat volume de motorină importate prin antrepozitul fiscal Jetfly Hub în tone, care nu corespundeau cantităților efectiv livrate în litri, mai arată pentru Gândul sursele citate.

Schema duce până în Ministerul Finanțelor

Un alt nume sonor pus sub acuzare în dosarul evaziunii de zeci de milioane de euro este Cristian Lascu, fostul șef al Direcției plăți fiscale si nefiscale din Ministerul Finanțelor Publice..

Acesta, alături de omul de afaceri Gheorghe Chealfă (reținut de asemenea pentru 24 de ore de procurori, joi seara, dar plasat ulterior sub control judiciar – n.r.) este acuzat de complicitate la evaziune fiscală pretins săvârșită de omul de afaceri băcăuan.

Sursele Gândul afirmă pentru publicație că oficialul statului l-ar fi consiliat pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă prin interpunerea unei firme de insolvență în procedurile prin care acesta ar fi evazionat bugetul de stat cu 33,4 milioane de lei.

Gheorghe Chealfă, la rândul său, este acuzat în dosar că si in alte modalități, respectiv prin efectuarea unor operațiuni nereale prin care s-a sustras de la plata tva de 33.4 mil lei.

Concret explică sursele noastre prin intermediul firmei Aliz, Chealfă s-ar fi sustras de la plata sumei de 33,4 milioane de lei „prin efectuarea unor operațiuni nereale”.

Fratele șefului Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR), Gabriel Daraban, director al companiei de stat Oil Terminal, împreună cu omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, orientat, la rândul său spre industria petrolieră, au plasați, vineri dimineață, sub control judiciar, de anchetatorii de la DIICOT, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare.

Același tip de ajutor l-ar fi oferit omului de afaceri Gheorghe Chealfă și Dragoș Bădioiu, fost șef al finanțelor publice Bacău care este de asemenea pus sub acuzare de DIICOT pentru complicitate la fapta de evaziune fiscală a afaceristului.

UPDATE | DIICOT anunță oficial punerea sub control judiciar a lui Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă

„La datele de 12 și 13 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 41 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, au fost identificate și ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost dispusă ⁠măsura sechestrului asigurator asupra a 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra sumelor existente în conturile inculpaților până la concurența sumei de 114,9 milioane lei.

În cursul acestei zile, procurorii DIICOT – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar față de cei doi inculpați reținuți.

Actele de urmărire penală sunt efectuate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Grupării de Jandarmi Mobilă Constanța”, transmit reprezentanții DIICOT.

Știrea inițială

Sursele noastre susțin că cei doi au fost aduși la sediul Direcției pentru reaudiere, dar că nici acum aceștia nu ar fi recunoscut faptele care li se impută de către magistrații de la crimă organizată.

Cu toate acestea, susțin sursele noastre, există numeroase alte declarații de suspecți dar și alte probe solide, precum, înscrisuri, documente oficiale și altele care leagă acuzațiile aduse de cei doi.

Potrivit surselor noastre se pare că cei doi ar fi părăsit deja arestul central al Poliției Capitalei, măsura controlului judiciar anulând restul de timp rămas din cele 24 de ore ale ordonanței de reținere.

Reținuți pentru 24 de ore

Fratele șefului Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR), Gabriel Daraban, director al companiei de stat Oil Terminal, împreună cu omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, orientat, la rândul său spre industria petrolieră, au fost reținuți, joi noapte, pentru 24 de ore de anchetatorii de la DIICOT, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare.

Deicizia a fost luată după mai multe ore de audieri, la finalul cărora se pare că niciunul dintre cei doi nu ar fi recunoscut acuzațiile pentru care sunt cercetați.

Procurorii DIICOT vor stabili dacă propun arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu

Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți pentru 24 de ore, urmează să fie duși, sub escorta poliției, la Arestul Central din Capitală. Ulterior, în dimineața zilei de vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT vor stabili dacă propun fie arestarea preventivă, fie arestarea la domiciliu a celor doi sau dacă iau, și față de aceștia, măsura controlului judiciar.

În imaginile surprinse de Gândul, se poate observa cum fratele șefului de la CCIR a venit „pregătit” la sediul DIICOT, întrucât, cu mâinile încătușate, cară un troller negru, de mici dimensiuni.

Gabriel Daraban ar fi permis în mod presupus nelegal eliberarea a aproape 67.000 de tone de motorină fără a respecta obligațiile de vămuire

Potrivit surselor Gândul, una din faptele cercetate în cazul lui Daraban ar fi aceea că „în perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, în calitate de director comercial din cadrul Oil Terminal, a dispus ori a permis, cu știință, prin semnarea corespondenței adresate Biroul Vamal Fiscal Constanța și comisionarilor vamali privind importul mărfurilor și lichidarea declarațiilor de antrepozit vamal și prin neexercitarea controlului asupra fluxului de verificare și eliberare, eliberarea din antrepozitul vamal Oil Terminal și deplasarea către antrepozitul fiscal al Jetfly Hub a cantității totale de 66.669,467 tone de motorină, cu valoarea în vamă de 245.041.261,56 lei, adică aproape 50 de milioane de euro.

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