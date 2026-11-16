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Tabel ninsori Sărbători. Iată cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, pentru fiecare oraș în parte. Prognozele meteorologilor Accuweather și ANM

Tabel ninsori Sărbători. Iată cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, pentru fiecare oraș în parte. Prognozele meteorologilor Accuweather și ANM
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Gândul a analizat cele mai mari 20 de orașe din România și a realizat un tabel în care se anunță prognoza meteo de Crăciun 2026 și de Revelion 2027, bazat pe prognoza Accuweather a lunii decembrie, precum și pe estimările ANM pentru sărbătorile de iarnă.

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Așadar, potrivit tabelului, în oroașul Satu-Mare, de Crăciun va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 3 și 6 grade C. De Revelion, meteorologii anunță lapoviță, iar temperaturile se vor situa între 0 și 3 grade C.

La Râmnicu Vâlcea, va ploua de Crăciun, iar temperaturile se vor încadra între 3 și 7 grade C. De Revelion, cerul va fi înnorat, dar nu va ninge și nici nu va ploua. Aici. temperaturile se vor încadra între 1 și 4 grade C.

La Buzău, va fi ploaie de Crăciun 2026, cu temperaturi între 3 și 7 grade C. De Revelion, se anunță lapoviță, iar temperaturile se vor încadra între 0 și 3 grade C.

Baia Mare va avea parte de lapoviță de Crăciun și temperaturi între 0 și 4 grade C. Este posibil ca de Revelion să ningă, iar temperaturile se vor încadra între -2 și 2 grade C.

În orașul Târgu Mureș vom avea lapoviță de Crăciun și temperaturi încadrate între 0 și 4 grade C. De asemenea, și aici este anunțată posibilă ninsoare de Revelion, iar temperaturile se vor încadra între -3 și -1 grad C.

La Sibiu, avem lapobiță de Crăciun, dar temperaturile sunt pozitive: între 0 și 4 grade C. Ninsoare posibilă este anunțată de meteorologi și în acest oraș, unde temperaturile, de Revelion 2027, se vor încadra între -3 și -1 grad C.

Află, urmărind tabelul de mai jos, cum va fi vremea de Sărbătorile de iarnă, în orașul tău, potrivit prognozelor Accuweather și ANM!

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