Tabel ninsori Sărbători. Iată cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, pentru fiecare oraș în parte. Prognozele meteorologilor Accuweather și ANM

Gândul a analizat cele mai mari 20 de orașe din România și a realizat un tabel în care se anunță prognoza meteo de Crăciun 2026 și de Revelion 2027, bazat pe prognoza Accuweather a lunii decembrie, precum și pe estimările ANM pentru sărbătorile de iarnă.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Așadar, potrivit tabelului, în oroașul Satu-Mare, de Crăciun va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 3 și 6 grade C. De Revelion, meteorologii anunță lapoviță, iar temperaturile se vor situa între 0 și 3 grade C.

La Râmnicu Vâlcea, va ploua de Crăciun, iar temperaturile se vor încadra între 3 și 7 grade C. De Revelion, cerul va fi înnorat, dar nu va ninge și nici nu va ploua. Aici. temperaturile se vor încadra între 1 și 4 grade C.

La Buzău, va fi ploaie de Crăciun 2026, cu temperaturi între 3 și 7 grade C. De Revelion, se anunță lapoviță, iar temperaturile se vor încadra între 0 și 3 grade C.

Baia Mare va avea parte de lapoviță de Crăciun și temperaturi între 0 și 4 grade C. Este posibil ca de Revelion să ningă, iar temperaturile se vor încadra între -2 și 2 grade C.

În orașul Târgu Mureș vom avea lapoviță de Crăciun și temperaturi încadrate între 0 și 4 grade C. De asemenea, și aici este anunțată posibilă ninsoare de Revelion, iar temperaturile se vor încadra între -3 și -1 grad C.

La Sibiu, avem lapobiță de Crăciun, dar temperaturile sunt pozitive: între 0 și 4 grade C. Ninsoare posibilă este anunțată de meteorologi și în acest oraș, unde temperaturile, de Revelion 2027, se vor încadra între -3 și -1 grad C.

Află, urmărind tabelul de mai jos, cum va fi vremea de Sărbătorile de iarnă, în orașul tău, potrivit prognozelor Accuweather și ANM!