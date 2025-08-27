Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”

Invitat în podcastul moderat de jurnalistul Dan Andronic, politologul și expertul în geopolitică Dan Dungaciu a comentat „eșecul diplomației românești”, pe care îl consideră o manifestare clară a crizei de gândire strategică din statul român, scrie EVZ.RO.

Dungaciu spune că vina nu aparține neapărat diplomaților aflați în funcții de conducere, ci structurii instituționale și lipsei unei viziuni strategice coerente. Jurnalistul Dan Andronic adaugă că problema ține și de criza de leadership.

„Ideea nu este de persoane, nu vă uitați la cine este în fruntea diplomației. Aceste persoane sunt expresia unei crize a statului român. Nu sunt cauza crizei. Nu, ele sunt expresia crizei de gândire în statul român.”

AFLAȚI AICI CE A SPUS DAN DUNGACIU DESPRE EȘECUL DIPLOMAȚIEI SUB AVÂNTUL PROGRESISMULUI