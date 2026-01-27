Prima pagină » Actualitate » Dan Negru face dezvăluiri despre copiii săi. ”Sunt la o școală de stat”

27 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Dan Negru face dezvăluiri despre copiii săi

Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a dat detalii despre cei doi copii și despre preocupările acestora. ”Sunt la o școală de stat” , a spus acesta.

După foarte mulți ani, prezentatorul de televiziune Dan Negru a renunțat la colaborarea cu postul de televiziune Antena 1. La postul respectiv, Dan Negru a moderat show-uri care s-au bucurat de mare succes la public.

În prezent, Dan Negru prezintă un quiz show la Kanal D. Este vorba despre ”Jocul cuvintelor”. Tot la Kanal D, Dan Negru a moderat emisiunea “Tu urmezi”. De asemenea, este și prezentatorul show-ului ”The Floor”.

În plan personal, Dan Negru este căsătorit de foarte mulți ani cu Codruța, care este medic stomatolog. Cuplul are doi copii, Dara și Bogdan.

Dan Negru a vorbit despre cei doi copii ai săi într-un interviu pentru click.ro. Fiica sa are 15 ani și este elevă la Liceul Șincai din Capitală. Fiul său, Bogdan, are 13 ani și este pasionat de cubul Rubik.

”Ea nu vrea să facă televiziune, nu este pasionată de zona asta. Vrea să o urmeze pe mama ei, care e medic stomatolog, vrea să dea la Medicină. Și eu o încurajez cu asta. Nu are nicio treabă cu televiziunea, mă bucur. El e mai tehnic, ca toți băieții. Dar e încă prea mic ca să aleagă vreo meserie. E în clasa a Vll-a. Acum e pasionat de cubul Rubik și merge la tot felul de competiții chiar și internaționale de cub Rubik. Eu nu mă pricep, habar n-am să învârt măcar un astfel de cub”, a declarat Dan Negru.

”Copiii mei sunt la o școală de stat. Nu cred că neapărat o universitate garantează succesul sau insuccesul, de după. Sigur că sistemul de învățământ, mai ales cel universitar, de afară, e cu mult mai performant decât al nostru. Noi nu mai suntem în topul universităților mondiale. Copiii mei sunt însă la o școală de stat. Cel mai tare mă enervează ghiozdanul copiilor mei, care cântărește vreo 10 kilograme. Învață, la Biologie, în clasa a Vll-a, ce învăța nevastă-mea la Facultatea de Medicină, în anul III. Mă enervează povara asta, care se pune pe umerii lor. Toți vor ca ai lor copii să fie cu o treaptă mai domni, cum se spune. Eu am încredere în mintea omului, de fapt, asta contează”, a mai spus acesta.

