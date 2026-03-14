Ion Cristoiu: „Donald Trump nu a mulțumit României pentru cele două baze. AUR a știut că este o diversiune și americanii nu au cerut nimic României”

Alexandra Anton Marinescu
14 mart. 2026, 12:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat informațiile apărute despre folosirea bazelor militare din România în contextul conflictului cu Iranul. Invitatul a spus că nu există dovezi clare că Statele Unite ar fi făcut o solicitare oficială către România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu există o solicitare oficială a americanilor”

Invitatul a afirmat că, dacă ar fi existat o cerere oficială din partea Statelor Unite, aceasta ar fi fost transmisă direct la nivel prezidențial. În opinia sa, un astfel de demers ar fi fost făcut printr-o scrisoare oficială din partea președintelui american.

„Cu o zi înainte, au dat prin unitățile militare informația conform căreia se va întruni CSAT pentru asta. Vrei să îmi spui și mie că de la Cotroceni se dă informația? În toate sursele, până seara s-a spus că americanii ne-au cerut, da? La ședința CSAT nu s-a invocat vreo solicitare din partea americanilor. Pentru că dacă ar fi fost din partea americană o solicitare, așa cum și eu am căzut în capcană în sensul că se extinde războiul, era o scrisoare a lui Donald Trump.”, spune el.

 „Donald Trump nu știe nimic”

Ion Cristoiu a continuat spunând că, în opinia sa, președintele american nu ar fi fost implicat într-o astfel de solicitare. El a afirmat că lipsa unei reacții oficiale ar putea arăta că informația nu a fost una reală.

„Nu există. Era o scrisoare către președintele României. Ii zicea: Dragă Nicu. Am o rugăminte, noi avem nevoie.. Dar până la ora asta, Donald Trump n-a scris nicăieri. Deci Donald Trump nu știe. Și cel mai bun semn, și o să îi enervez pe telespectatori, a fost reacția AUR. AUR a știut că e o cacealma.”, afirmă acesta.

